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Сегодня, 07:00

Какие фрукты можно есть диабетикам? Рассказала врач

Врач рассказала, какие фрукты можно есть диабетикам
Галина Глазко
Зеленые яблоки.

Врач-эндокринолог Федерального научно-клинического центра ФМБА России Наталья Подольхова отметила, что диабетикам не обязательно полностью отказываться от фруктов. По ее словам, главное следить за их гликемическим индексом.

Врач отмечает, что наиболее полезными считаются зеленые яблоки, груши, персики и цитрусовые. В яблоках содержится небольшое количество сахара, а цитрусовые необходимы пациентам с ослабленным иммунитетом. Спелые груши помогают восполнить запас калия и клетчатки. Пользу принесет и киви, который богат калием.

«В рацион стоит добавить ягоды. Они полны антиоксидантов и помогают справляться с воспалительными процессами. Клубника, малина и брусника обогащают рацион витаминами С, К, калием, марганцем и клетчаткой», — цитирует Подольхову ОСН.

Источник: https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/kakie-frukty-mozhno-est-pri-saharnom-diabete-top-8-samyh-poleznyh/
Здоровье
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