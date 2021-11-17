Что будет, если есть грушу каждый день?

Польза и вред груши, какой зимний сорт лучше выбрать.

Груша наравне с яблоком представлена в магазинах чаще всего. Если про пользу второго нам хорошо известно, то про грушу вопросов много. Разбираться в теме помогала врач-диетолог Наталья Круглова. Она рассказала о пользе продукта, кому противопоказана груша, можно ли употреблять ее при диете и какой зимний сорт выбрать.

Пищевая ценность груши

Груша относится к низкокалорийным продуктам — в 100 г плодов содержится всего около 47 ккал. Пищевая ценность составляет: 10 г углеводов, 0,3 г жиров, 0,4 г белков, 0,5 г крахмала, 0,7 г золы, около 10 г сахаридов, 0,5 г органических кислот, а также около 3 г пищевых волокон. Груша на 80% состоит из воды.

Груша очень богата витаминами:

— витамин А;

— витамин С;

— витамин К;

— витамин Е;

— витамин Н;

— РР;

— витамины группы В: В1, В2, В5, В6, В9;

— бета-каротин;

— фолиевая кислота;

— пектин;

— арбутин.

Витамины.

Груши богаты и минеральными веществами:

— калий;

— кальций;

— натрий;

— магний;

— фосфор;

— сера;

— цинк;

— медь;

— йод;

— железо;

— хлор;

— бор.

В груше присутствует клетчатка, которая нормализует моторику кишечника.

Груша и диета

Груша — популярный фрукт среди тех, кто сидит на диете из-за низкой калорийности и содержания пищевых волокон, помогающих в усвоении углеводов из съеденного фрукта. На 80% груша состоит из воды. Ученые в Рио-де-Жанейро провели исследование и выяснили, что, если каждый день есть три груши между приемами пищи, можно похудеть без уменьшения калорийности ежедневного рациона. Разгрузочные дни на груше помогают быстро сбросить пару лишних килограммов за короткий срок. Еще груши полезны для людей, страдающих ожирением и сахарным диабетом. При диете нужно употреблять грушу со шкуркой, за час до приема основной пищи или через полчаса после еды. При ограниченном питании рекомендуется свежевыжатый сок из груши.

Польза груши

Груша из-за большого количества витаминов и минералов способна повышать сопротивляемость организма к бактериям и вирусам. Эфирные масла в составе груши помогают справиться с воспалениями и способствуют в борьбе с депрессией.

Полезны в качестве профилактики появления холестериновых бляшек и атеросклероза (клетчатка снижает уровень холестерина в крови), имеют мочегонное действие, участвуют в кроветворении, выводят из организма токсины и шлаки.

Груша благотворно влияет на микрофлору кишечника, улучшает пищеварение и обмен веществ.

Растительные волокна стимулируют выход желчи, поэтому их употребляют при заболеваниях печени. Калий предотвращает отложение солей в печени и почках.

Мужчинам употребление груши поможет в борьбе с простатитом, окажет благотворное влияние на потенцию.

Женщинам полезна груша при беременности, так как защищает организм от тератогенного эффекта лекарственных препаратов. Нормализует гормональный фон, предотвращая риск выкидыша. Помогает защитить организм от преждевременного старения, принимая участие в регенерации клеток. Укрепляет волосы, оказывает положительное влияние на кожу. Груша полезна женщинам с проблемами щитовидной железы при недостатке йода. И снижает риск возникновения новообразований в половых органов при климаксе.

Вред груши

Груша может вызвать проблемы с пищеварением. Если съесть плоды натощак, то тяжесть и дискомфорт в желудке обеспечены.

Нельзя при употребление груши пить воду, это способствует брожению плодов, что приводит к расстройству организма. Стоит с осторожностью употреблять фрукт людям, страдающим хроническим запорам, с проблемами ЖКТ, при язве, гастрите, колите, так как груша способствуют раздражению слизистой оболочки желудка.

Плоды кислых сортов запрещены пожилым людям, так как усугубляют расстройства нервной системы и трудно усваиваются организмом.

Польза для беременных.

Как выбрать грушу в зимний период?

Зимними считаются груши, урожай которых достигает технической спелости к концу сентября — началу ноября. Снимают его обычно перед наступлением устойчивых заморозков. Зимние сорта груш отличаются стойкостью к холодам и большим сроком хранения. Плоды зимних сортов собираются прежде, чем плоды успевают достигнуть потребительской зрелости, затем убирают на 1-2 месяца. За это время плоды наливаются соком и дозревают. Срок хранения может составлять 6 месяцев при хороших условиях хранения.

Популярные зимние сорта: «ника», «гера», «сен-жермен», «арданпон», «первомайская», «изюминка Крыма», «белорусская поздняя».

При покупке пользуйтесь основными правилами:

Запах. Груша сладко пахнет, чем спелее плоды, тем ярче и насыщенней будет запах.

Плотность. Зимние сорта груш имеют твердую мякоть. Твердость кожуры зависит только от сорта. Мякоть неоднородна — одни плоды сочные и истекают соком, другие с трудом режутся, настолько тверда и хрустяща их мякоть. Еще в мякоти встречаются крупинки.

Цвет. Груши имеют разнообразную окраску: прозрачно-белые, светло-желтые, темно-желтые, бурые, красно-оранжевые и всех оттенков зелени.

Роскачество советует, как выбрать грушу. Главный критерий выбора — это ее мягкость. Нужно слегка надавить на шейку у черешка. Если фрукт поддается, значит, он уже созрел и готов к употреблению. Выбирайте плод без вмятин, темных пятен, запахов брожения, плесени или гниения.

Если вы купили незрелую грушу, то положите ее в бумажный пакет, оставьте на несколько дней при комнатной температуре. Или положите рядом с другим более спелым фруктом, он выделяет этилен — катализатор созревания.