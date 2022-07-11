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Как правильно загорать на солнце без вреда для здоровья? Рассказала врач

Врач объяснил, как загорать без вреда для здоровья
Галина Глазко
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Загарать нужно до 12 часов дня и после 16 часов.
Фото Global Look Press

Врач-дерматолог Олеся Медведцкова рассказала, как принимать солнечные ванны без вреда для здоровья. При этом для получения суточной дозы витамина D достаточно находиться на солнце всего 15 минут.

Витамин D помогает укрепить иммунитет и поддержать работу нервной системы. Однако ультрафиолетовые лучи провоцируют преждевременное старение кожи и опасные заболевания.

«Перед приемом солнечных ванн необходимо использовать скраб для кожи. Это поможет сделать загар ровным. На солнце нужно использовать средства защиты. Для светлой кожи стоит выбирать средства с более высокой степенью защиты — SPF 50, а смуглой подойдет уровень SPF 30», — приводит слова эксперта «Вечерняя Москва».

После загара надо увлажнить кожу косметическими средствами. Лучше всего, чтобы оно содержало алоэ вера.

Загорать нужно до 12 часов дня и после 16 часов, так как в это время солнце не сильно активное. В эти промежутки можно находиться 3-4 часа, а в пик активности солнца — не больше двух часов.

Запрещается загорать людям с заболеваниями кожи, аллергией на солнце, онкологией и сахарным диабетом.

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Источник: https://vm.ru/society/980316-vrach-rasskazal-kak-prinimat-solnechnye-vanny-bez-vreda-dlya-zdorovya
Здоровье
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