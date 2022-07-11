Какое пиво самое вредное? Ответила врач

Врач-диетолог Роксана Эхсани в интервью изданию ETNT рассказала о самых вредных видах пива. По ее словам, употребление этого напитка способно пагубно повлиять на здоровье.

Самым вредным считается сладкое пиво. Врач не рекомендует смешивать коктейли на основе пенного напитка. Хотя молодежь часто добавляет в пиво лимонад.

Вредным считается и пиво с добавками, например, ягодами или фруктами.

«Напитки с большим содержанием сахара на самом деле не являются питательными, и их употребление должно быть строго ограничено», — отмечает Эхсани.

Менее вредным считается светлое пиво, однако стоить помнить, что распитие любых алкогольных напитков вредно для здоровья.