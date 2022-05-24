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Как на организме сказывается нехватка витамина В12? Ответила врач

Врач назвала витамин, нехватка которого вызывает болезнь Альцгеймера
Галина Глазко
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Витамин В12 помогает работе нервных клеток.
Фото Global Look Press

Доктор Брунильда Назарио рассказала о пользе витамина В12 для организма. По ее словам, он необходим для работы нервных клеток. При дефиците этого витамина существует риск развития болезни Альцгеймера.

«Хотя мозг каждого человека с возрастом уменьшается, есть свидетельства того, что дефицит B12 может ускорить этот процесс», — заявила врач.

При этом отмечается, что без достаточного снабжения организма витамином В12 первые несколько лет это может никак не проявляться. Но со временем эритроциты, для которых необходим B12, становятся более деформированными и ограничивается доставка кислорода к тканям и органам.

Также нехватка витамина B12 грозит усталостью, слабостью, изменением цвета кожи, нарушением сердечного ритма и головокружениями.

Высокая концентрация цинка находится в&nbsp;мышечной и&nbsp;костной ткани. Цинк: причины и симптомы дефицита и его роль в организме человека

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