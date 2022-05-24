Назван первый симптом оспы обезьян

Главный медицинский консультант UKHSA Сьюзан Хопкинс назвала основной признак оспы обезьян. По словам специалиста, первым заметным симптомом этой болезни является ухудшение состояния кожи. Чаще всего появляется сыпь.

«Мы призываем всех обращать внимание на любые необычные кожные повреждения. От новой болезни в данный момент нет эффективных лекарственных средств, поэтому важно быть осторожными и обращаться к врачам при любых высыпаниях на коже», — приводит слова Хопкинс государственный сайт Великобритании.

Также симптомами оспы являются повышенная температура тела, лихорадка, увеличение лимфоузлов, слабость и боль в мышцах.

Известно, что заразиться новым вирусом можно только при тесном контакте с носителем, через использование одних предметов гигиены или воздушно-капельным путем.