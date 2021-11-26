Гинзбург рассказал, кому нельзя есть яблоки с кожурой

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург сообщил, что людям с заболеваниями желудка не рекомендуется употреблять яблоки с кожурой.

«Если у человека имеются, например, язвенная болезнь, или гастрит, или заболевания пищевода, то употреблять яблоки с кожурой нельзя. Она грубая и может чисто механически травмировать язвенную поверхность. Тем, у кого нет противопоказания к употреблению кожуры, то срезать ее не стоит.

В кожуре содержится много полезных веществ, включая кверцетин. Особенно много его в красных сортах яблок. Кверцетин улучшает состояние сердечно-сосудистой стенки, помогает противостоять онкозаболеваниям и сердечно-сосудистым заболеваниям», ­— рассказал Гинзбург «Москве 24».

Также он отметил, что необязательно мыть яблоки с мылом перед употреблением, так как воск, которым натирают их, никакого вреда для человека не несет.