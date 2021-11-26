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В чем польза укропа? Объяснил диетолог

09:00
В чем польза укропа? Фото Global Look Press
В чем польза укропа? Фото Global Look Press

Тренер-диетолог Павел Терехов рассказал о полезных свойствах укропа.

«Укроп всем известен в кулинарии, — приводит слова Терехова РИА Новости. — Он содержит много витаминов, бета-каротин, фолиевую кислоту и другие полезные вещества. Укроп может не только помочь восполнить недостаток витаминов и микроэлементов, эта трава еще благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, обладая сосудорасширяющим действием и укрепляя сосудистую стенку, стимулирует выведение желчи, обеспечивает послабление кишечника».

Специалист также посоветовал добавлять его в большинство блюд.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20211125/organizm-1760626708.html

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Галина Глазко все материалы автора
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