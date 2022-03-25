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Гинзбург назвал два неочевидных признака повышенного сахара в крови

Галина Глазко
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Гинзбург назвал два неочевидных признака повышенного сахара в крови.
Фото Global Look Press

Телеведущий и диетолог Александр Гинзбург рассказал о двух неочевидных признаках повышенного сахара в крови. По словам специалиста, различают несколько типов диабета, но чаще всего встречается второй.

«К самым ранним симптомам, при наличии которых стоит сразу проверять уровень сахара, относят гнойничковые заболевания на коже и генитальный зуд. Это связано с тем, что кожа, сальные и потовые железы выделяют более сладкий секрет. Из-за этого начинают размножаться бактерии», — приводит слова Гинзбурга Nation news.

Также диетолог вторым ранним симптомом называет снижение иммунитета.

В группу риска входят люди, имеющие плохую наследственность, и те, кто страдает от избыточного веса в области живота.

Врач рекомендует изменить рацион питания. Необходимо меньше употреблять сахар, мясо и продукты с высоким гликемическим индексом. К последним относят белый хлеб, картофель и белый рис.

Сахар: польза и&nbsp;вред. Сахар: польза и вред. Что будет, если есть сахар каждый день, и где его купить

Михаил Гинзбург
Здоровье
Иммунитет
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