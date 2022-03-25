ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 12:00

Чем опасен переизбыток витаминов? Ответил врач

Врач рассказал об опасности переизбытка витаминов
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Врач рассказал об опасности переизбытка витаминов.
Фото Global Look Press

Врач Михаил Коновалов объяснил, как правильно принимать витамины во время весеннего авитаминоза. По словам эксперта, и переизбыток, и недостаток вредны для организма.

В первую очередь Коновалов рекомендует обратиться к врачу для консультации. Только специалист на основе результатов анализов расскажет, какие конкретно добавки стоит применять и в каких дозах.

«Передозировка витаминами может по-разному сказаться на человеческом организме. Например, передозировка витамина D способна привести к запору, аритмии и даже нарушению работы почек. Передозировка витамина E способна нарушить зрение. А передозировка витамина К грозит анафилактическим шоком», — заявил врач в интервью «Царьграду».

Врач также отмечает, что при передозировке витамина А может появиться боль в животе, начать выпадать волосы, а у детей даже поднимается температура.

Рыбий жир. Что будет с организмом, если каждый день употреблять рыбий жир?
Источник: https://tsargrad.tv/news/vrach-predosterjog-ot-vesennej-peredozirovki-vitaminami-pojavitsja-bol-v-zhivote-vypadut-volosy_516767
Витамины
Здоровье
Иммунитет
0
Читайте также
Чистка печени: когда необходима и как сделать в домашних условиях?
Позор, трагедия и стыд. Что произошло в в сборной Италии после поражения от Македонии и вылета с ЧМ-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гинзбург назвал два неочевидных признака повышенного сахара в крови
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости