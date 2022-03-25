Чем опасен переизбыток витаминов? Ответил врач

Врач Михаил Коновалов объяснил, как правильно принимать витамины во время весеннего авитаминоза. По словам эксперта, и переизбыток, и недостаток вредны для организма.

В первую очередь Коновалов рекомендует обратиться к врачу для консультации. Только специалист на основе результатов анализов расскажет, какие конкретно добавки стоит применять и в каких дозах.

«Передозировка витаминами может по-разному сказаться на человеческом организме. Например, передозировка витамина D способна привести к запору, аритмии и даже нарушению работы почек. Передозировка витамина E способна нарушить зрение. А передозировка витамина К грозит анафилактическим шоком», — заявил врач в интервью «Царьграду».

Врач также отмечает, что при передозировке витамина А может появиться боль в животе, начать выпадать волосы, а у детей даже поднимается температура.