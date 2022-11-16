Эксперт объяснил, как распознать болезнь по цвету кожи

Заместитель главного врача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Елена Зяблова объяснила, как распознать болезнь по цвету кожи.

По словам медика, желтоватый оттенок лица может сигнализировать о болезнях печени, сероватый — о проблемах с почками, а красный быть признаком повышенного давления.

«Надо внимательно следить за изменениями в цвете кожных покровов, потому что, повторюсь, это может быть важным сигналом возникновения проблем. Однако важно понимать, что-то же покраснение лица может быть вызвано повышением температуры тела из-за духоты в помещении. Стоит выйти на воздух — и всё снова станет нормально», — приводит Life.ru слова Зябловой.

Ранее гастроэнтеролог назвала симптомы болезней печени.