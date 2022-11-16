ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

16 ноября, 19:45

Эксперт объяснил, как распознать болезнь по цвету кожи

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Заместитель главного врача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Елена Зяблова объяснила, как распознать болезнь по цвету кожи.

По словам медика, желтоватый оттенок лица может сигнализировать о болезнях печени, сероватый — о проблемах с почками, а красный быть признаком повышенного давления.

«Надо внимательно следить за изменениями в цвете кожных покровов, потому что, повторюсь, это может быть важным сигналом возникновения проблем. Однако важно понимать, что-то же покраснение лица может быть вызвано повышением температуры тела из-за духоты в помещении. Стоит выйти на воздух — и всё снова станет нормально», — приводит Life.ru слова Зябловой.

Ранее гастроэнтеролог назвала симптомы болезней печени.

Источник: https://life.ru/p/1539389
Здоровье
0
Читайте также
Российский оператор поразил Байдена и Макрона физической формой на саммите G20
Арбитр Безбородов заработал больше двух миллионов. Карасев не вошел в топ-5. Сколько платят за матч в РПЛ?
Делегацию из Москвы на саммите G20 встретили с обновленной картой России
В конгрессе США обвинили Украину в убийстве мирных жителей Польши
Американский генерал Милли предрек замедление темпов боевых действий на Украине зимой
В Пентагоне раскрыли предварительные данные об упавшей в Польше ракете
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Диетолог рассказала, сколько можно съесть пельменей за раз без вреда фигуре

Генетик рассказала, как понять, что у вас аллергия на холод
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости