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16 ноября, 18:00

Гастроэнтеролог назвала симптомы болезней печени

Иван Торопцев
Корреспондент
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Врач-гастроэнтеролог Валерия Ломова назвала симптомы болезней печени.

По словам эксперта, свидетельствовать о проблемах с печенью могут общая слабость, головные боли, нарушение сна, потеря веса, снижение аппетита, кожный зуд и высыпания, боль и тяжесть в правом подреберье, ксантомы и ксантелазмы (узелки желтовато-белого цвета округлой формы), отеки, раздражительность, плаксивость, склонностью к депрессии и бессонница.

«При выявлении у себя вышеперечисленных признаков рекомендуется посетить врача — гастроэнтеролога-гепатолога для назначения необходимых анализов и инструментальных исследований с целью поиска патологии печени и назначения терапии при необходимости», — приводит Life.ru слова Ломовой.

Ранее врач-гепатолог назвал семь факторов, увеличивающих риск развития гастрита.

Источник: https://life.ru/p/1539375
Здоровье
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