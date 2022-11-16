Гастроэнтеролог назвала симптомы болезней печени

Врач-гастроэнтеролог Валерия Ломова назвала симптомы болезней печени.

По словам эксперта, свидетельствовать о проблемах с печенью могут общая слабость, головные боли, нарушение сна, потеря веса, снижение аппетита, кожный зуд и высыпания, боль и тяжесть в правом подреберье, ксантомы и ксантелазмы (узелки желтовато-белого цвета округлой формы), отеки, раздражительность, плаксивость, склонностью к депрессии и бессонница.

«При выявлении у себя вышеперечисленных признаков рекомендуется посетить врача — гастроэнтеролога-гепатолога для назначения необходимых анализов и инструментальных исследований с целью поиска патологии печени и назначения терапии при необходимости», — приводит Life.ru слова Ломовой.

Ранее врач-гепатолог назвал семь факторов, увеличивающих риск развития гастрита.