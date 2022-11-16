Генетик рассказала, как понять, что у вас аллергия на холод

Генетик, нутрициолог Светлана Перес в эксклюзивном материале для «СЭ» рассказала, что у некоторых людей после недолгого пребывания на холоде на лице и руках появляется кожная реакция в виде зуда, покраснения, припухлости и даже волдырей. Именно так выглядит аллергия на холод или, как ее иногда называют в народе — холодовая крапивница, холодовая аллергия.

Как выглядят иные признаки аллергии на холод, почему она возникает и можно ли ее излечить, читайте в материале «СЭ».