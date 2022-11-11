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11 ноября, 18:30

Доктор Мясников поделился рекомендациями по сохранению здоровья после 40

Александр Мясников дал советы, как с годами сохранить физическое и психическое здоровье
Ольга Стрельникова
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Фото Global Look Press

Врач и ведущий Александр Мясников в своем Тelegram-канале опубликовал интересный текст, в котором рассказывается, что для сохранения здоровья и долголетия необходимо соблюдать ряд правил, с которыми популярный доктор абсолютно согласился, и поэтому решил сделать на них акцент.

Те, кому уже есть 40 лет, должны быть внимательны к своему здоровью и регулярно проверять артериальное давление, мочевую кислоту, уровень сахара, холестерина и триглицеридов в крови. Не лишним для них будет сократить потребление молочных продуктов, отбеленной муки, обработанных пищевых продуктов, соли и сахара, и увеличить количество яиц, овощей и фруктов, бобовых и орехов, масла холодного отжима.

В советах, опубликованных доктором Мясниковым, рекомендуется забыть о возрасте, прошлом и жалобах, но всегда сохранять память о позитивном, друзей и свой дом чистым и уютным. «Смейтесь и улыбайтесь», уделяйте время спорту и «контролируйте свой вес».

Александр Мясников
Здоровье
Питание
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