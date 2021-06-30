Что будет, если есть полуфабрикаты каждый день?

Когда нет времени на готовку, очень удобно зайти в магазин, купить определенные блюда и быстро их приготовить.

Покупка полуфабрикатов не требует больших затрат, а их приготовление — много времени и сил. Почти готовые котлеты, блины с начинкой, замороженные овощи, консервированные продукты, пельмени становятся неотъемлемой частью жизни человека, когда нет времени на приготовление домашних блюд. Разнообразие полуфабрикатов позволяет сделать прием пищи необычным и уникальным ежедневно, что, собственно, и привлекает покупателя. Сегодня разбираемся, насколько вредны полуфабрикаты и как это влияет на организм человека.

Полуфабрикаты. Фото Weproject

Что такое полуфабрикаты?

Полуфабрикаты — это пища, которую обработали или изменили во время подготовки, чтобы сделать ее более удобной и стабильной при хранении. Кулинарные полуфабрикаты — это продукты питания, почти готовые к употреблению и требующие небольшой дополнительной обработки. Некоторые продукты более обработаны, чем другие. Например, салат или зелень в пакетах технически тоже считаются полуфабрикатами, но их обработка была минимальной, так как их естественное состояние не изменилось.

Что такое полуфабрикаты?

Готовые обеды для приготовления в микроволновой печи считаются сильно обработанными (иногда их называют ультраобработанными), потому что они были частично приготовлены, к тому же в них могли добавить искусственные ароматизаторы, пищевые добавки и другие ингредиенты.

Обработка продуктов — это хорошо или плохо?

Основная польза обработки пищи заключается в том, что человек может получить больше продуктов, богатых питательными и полезными веществами. Молоко и соки иногда обогащены кальцием и витамином D, а хлопья для завтрака могут содержать клетчатку.

Кстати, например, обработка делает коровье молоко безопасным для употребления. Молоко пастеризуется с конца 1800-х годов, чтобы убить вредные бактерии. Когда города становились больше, деревенское молоко становилось все дальше от потребителя, и требовалось больше времени, чтобы добраться до него. А некачественное хранение позволяло болезнетворным микроорганизмам размножаться в процессе транспортировки. До Второй мировой войны около четверти всех болезней, передающихся через продукты питания, приходилось на молоко. Но сейчас это менее 1% благодаря качественным процессам обработки продукта.

Обработка также может помочь сохранить питательные вещества в пище, которую мы едим. Например, резкое замораживание, которое классифицируется как минимальная обработка, позволяет фруктам и овощам сохранять питательные вещества, которые они могут потерять при обычном хранении в холодильнике.

Консервированные фрукты (упакованные в воду или собственный сок) тоже удобный вариант, когда свежие фрукты недоступны. Некоторые продукты с минимальной обработкой, такие как предварительно нарезанные и вымытые овощи в пакетах, — это качественные полуфабрикаты для занятых людей.

Большинство продуктов, которые мы едим, к тому времени, когда они попадают на наш стол, тем или иным образом подвергались обработке. Однако беспокойство по поводу полуфабрикатов касается не таких продуктов, как консервированные помидоры или консервированный тунец, которые обрабатываются для сохранения свежести и питательных веществ.

Вред полуфабрикатов

Беспокойство вызывает сильно обработанные продукты, такие как соусы и пасты в банках, кондитерские смеси, пельмени и котлеты. Врачи и диетологи рекомендуют использовать полуфабрикаты в пищу (из разряда готовых обедов и пельменей) не более четырех раз в месяц. Американские исследователи считают, что в рационе у современного человека может быть примерно половина полуфабрикатов и других обработанных продуктов.

Основные полуфабрикаты, потребляемые человеком:

· чипсы;

· консервированные овощи;

· фруктовые соки;

· замороженные блюда;

· еда из ресторанов быстрого питания;

У чрезмерного потребления полуфабрикатов есть много потенциальных вредных последствий для здоровья, в том числе:

· повышенный риск развития рака;

· болезни сердца;

· диабет и высокое кровяное давление (продукты с интенсивной обработкой часто содержат высокое количество сахара, натрия и жира);

· риск развития ожирения. Так как обработанные продукты легче усваиваются, то наши тела сжигают меньше калорий переваривая их. Этот факт в сочетании с большим количеством калорий в таких продуктах в целом может способствовать набору веса;

· риск привыкания. Например, чашка простой стручковой фасоли — это всего около 44 калорий, а тот же один пряник или печенье содержит около 50 калорий. Полуфабрикаты обычно разработаны с с высоким содержанием соли и жиров, чтобы вызвать сенсорную перегрузку и завлечь человеческий организм (таким образом, мы испытываем постоянную потребность в их приятном вкусе);

· возможность развития пищеварительных заболеваний и значительного снижения количества витаминов и питательных веществ в организме.

Как отказаться от полуфабрикатов в ежедневном рационе?

Очень сложно исключить из своего рациона все обработанные продукты, полуфабрикаты. Как минимум это означает отказ от еды во многих кафе и ресторанах. Однако есть определенные вещи, которые можно сделать, чтобы уменьшить количество такой пищи:

· чаще смотреть на этикетку. Скорее всего, чем длиннее список ингредиентов, тем большей обработке подвергся продукт;

· выбирать мясо с минимальной обработкой (например, морепродукты, куриную грудку и филе);

· избегать сильно переработанного мяса (колбасы, вяленое мясо);

· готовить больше еды дома и выделять время на выходных, чтобы подготовить еду на неделю (например, овощные котлеты очень просто сделать, и они хорошо сохраняются в морозильной камере);

· включать в рацион бобы и цельнозерновые продукты;

· медленно менять свой рацион. Постепенная замена обработанных продуктов в своем рационе более свежими повысит вероятность того, что вы будете придерживаться этих изменений в долгосрочной перспективе.