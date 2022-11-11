Эксперты назвали 6 вещей, которые важно часто менять в ванной

Эксперты издания tut-news.ru рассказали, что крайне важно для здоровья регулярно в ванной комнате проводить ревизию и заменять старые полотенца для рук, банные полотенца, шторку для душа, мочалку, коврик для ног и отдельный пункт для женщин — кисточки для макияжа.

Все эти вещи обладают не очень приятным свойством быстро загрязняться, на них остаются бактерии и частички кожи. Поэтому у каждой из этих принадлежностей есть свой срок эксплуатации.

Согласно рекомендациям, полотенца для рук меняют раз в неделю и чаще. Банное полотенце можно отправлять в стирку каждый раз после душа или максимум после четырех использований. Полотенца важно хорошо не только стирать, но и просушивать.

Шторка в ванной нуждается в стирке раз в три месяца из-за постоянного контакта с влагой и возникновения плесени. По этой же причине раз в неделю стоит стирать коврик для ног, а раз в полгода менять его на новый. От мочалки нужно просто избавляться и делать это не реже, чем раз в три недели.

Приспособления для макияжа — кисти, спонжи и т.п., лучше использовать не дольше шести месяцев и ежедневно обрабатывать. Замена старых гигиенических вещей на новые поможет сохранить порядок и чистоту в доме, здоровье и красоту.