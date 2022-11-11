Доктор Мясников назвал лучшее время для приема таблеток от давления

Популярный врач рассказал, когда лучше пить таблетки для понижения давления

Врач и ведущий передачи «О самом главном» Александр Мясников в своем Тelegram-канале рассказал, что наиболее эффективным временем для приема таблеток от давления будет любое удобное для вас время, главное — делать это регулярно, не пропуская и не забывая.

«Вечером, говорили медики в последние годы, ссылаясь на исследование, говорящее о важности снижения АД именно в ночное время. И вот новое исследование, показывающее, что время приема препаратов от артериального давления не имеет значения!» — заявил доктор Мясников.

Врач обратил внимание на то, что специалисты сначала доказывают одно, потом «статистически достоверно» убеждают в прямо противоположном.

По словам Александра Мясникова, такие споры с регулярной периодичностью разгораются относительно употребления различных продуктов и медицинских препаратов, таких, как статины, аспирин и пр.