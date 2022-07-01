Назван простой способ снизить давление

Исследование Национальной медицинской библиотеки доказало, что упражнения с кистевым эспандером помогают снизить артериальное давление. А выполнять их можно, не вставая с дивана или кровати.

Как сообщает «МедикФорум», участники трижды в неделю выполняли упражнения, делая хваты кистью в течение нескольких месяцев. В результате было выявлено, что показатели артериального давления у них снизились.

Помимо этого, выполнение упражнений с эспандером помогают улучшить систолическое артериальное давление в состоянии покоя. Также одна из основных артерий тела становится наиболее гибкой, что позволяет улучшить кровообращение.

Ученые напоминают, что для нормализации давления необходимо сократить потребление соли, жиров и алкоголя. Также стоит вести активный образ жизни и отказаться от курения.