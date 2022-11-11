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11 ноября, 14:30

Диетолог назвала продукты, улучшающие качество сна

Ольга Стрельникова
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Бананы.
Фото Global Look Press

Диетолог Людмила Денисенко в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» рассказала, что последний прием пищи должен быть за 2-3 часа до сна и содержать бананы, финики, миндаль, индейку, мисо-суп, нежирные молочные продукты, например творог или сыр.

«Меньше кофе и булочек с шоколадом, крепкого чая, совсем не надо колы. Большие количества кофеина вымывают из организма кальций или магний», — пояснила специалист.

Заменить их лучше травяным чаем с добавлением меда или вишневым соком.

Ухудшить сон, по словам диетолога, может острая или жареная еда, копченая и соленая рыба, соевый соус, выпечка, насыщенные жиры.

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