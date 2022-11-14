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Сегодня, 18:05

Доктор Александр Мясников рассказал, как защититься от инсульта

Ольга Стрельникова
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Прием у врача.
Фото Global Look Press

Врач и ведущий программы «О самом главном» Александр Мясников рассказал, что предотвратить инсульт поможет отказ от соли, курения и постоянный контроль показателей давления, сахара, холестерина.

«Я сам старый гипертоник. Таблетки я выпил. Измерять давление аппаратом — прошлый век. Все-таки сейчас есть холтеровское мониторирование, оно достаточно доступно. Когда вы носите аппарат, он меряет вам давление в различных обстоятельствах, и в итоге вы можете посмотреть средний уровень, и тогда уже менять лекарства более прицельно», — говорит специалист.

Доктор Мясников описал характерные черты человека, которому может грозить инсульт. Это мужчина пятидесяти лет, лысый, с лишним весом и большим животом, заядлый курильщик.

Здоровье
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