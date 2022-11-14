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Сегодня, 18:40

Аллерголог предупредила, что домашний аквариум может вызвать аллергическую реакцию

Анна Горшкова
Корреспондент
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Домашний аквариум может вызвать у его владельца аллергическую реакцию, об этом рассказала аллерголог Елена Гучапшева.

«Корм, которым кормят рыб, содержит в себе смесь размельчённых ракообразных, микрочастицы которых при кормлении рыб могут попадать в дыхательные пути и вызывать кашель, насморк, слезотечение, кожные высыпания и даже отёк верхних дыхательных путей или удушье», — приводит слова Гучапшевой Life.

Для подтверждения недуга Гучапшева рекомендует обратиться к аллергологу, который проведет все необходимые анализы.

«В случае подтверждения аллергии назначается лечение противоаллергическими препаратами в возрастной норме, промывание носовых ходов и полоскание слизистых. При наличии тяжелых аллергических реакций необходимо вызвать скорую медицинскую помощь и четко следовать рекомендациям», — добавила эксперт.

Для недопущения аллергии специалист порекомендовала регулярно чистить аквариум, менять в нем воду, держать корм в закрытой упаковке либо и вовсе поменять сыпучий вариант на желеобразный или гранулированный.

Источник: https://life.ru/p/1538784
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