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Сегодня, 09:00

Диетолог заявила, что кофе помогает избавиться от лишнего веса

Галина Глазко
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Кофе помогает похудеть.
Фото Global Look Press

Врач-диетолог Екатерина Кривцова сообщила, что кофе помогает похудеть, но не в долгосрочной перспективе.

«Кофеин повышает активность дофаминовых рецепторов и адреналина, обладая возбуждающим и тонизирующим эффектом. Кофе может влиять не на прямую, а опосредованно, за счет дофаминовых рецепторов, на состояние жировой клетчатки тоже. То есть напиток помогает снижать вес, но при кратковременной перспективе», — приводит слова эксперта Ura.ru.

Также специалист напоминает, что кофе вымывает из организма калий. При регулярном употреблении этого напитка стоит принимать панангин или вместе с ним курагу и изюм.

Помимо этого врач отрицает, что зеленый кофе помогает похудеть. По ее словам, это тот же самый кофе с кофеином, но с другим вкусом. Особенность зеленого кофе заключается в том, что его зерна не обжариваются.

Кофе. Какой кофе лучше пить? Польза и вред популярного напитка

Источник: https://ura.news/news/1052569590?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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