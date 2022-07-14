Диетолог заявила, что кофе помогает избавиться от лишнего веса

Врач-диетолог Екатерина Кривцова сообщила, что кофе помогает похудеть, но не в долгосрочной перспективе.

«Кофеин повышает активность дофаминовых рецепторов и адреналина, обладая возбуждающим и тонизирующим эффектом. Кофе может влиять не на прямую, а опосредованно, за счет дофаминовых рецепторов, на состояние жировой клетчатки тоже. То есть напиток помогает снижать вес, но при кратковременной перспективе», — приводит слова эксперта Ura.ru.

Также специалист напоминает, что кофе вымывает из организма калий. При регулярном употреблении этого напитка стоит принимать панангин или вместе с ним курагу и изюм.

Помимо этого врач отрицает, что зеленый кофе помогает похудеть. По ее словам, это тот же самый кофе с кофеином, но с другим вкусом. Особенность зеленого кофе заключается в том, что его зерна не обжариваются.