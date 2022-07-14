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Онколог назвал необычный способ для выявления рака на ранней стадии

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Яркая реакция на укус комара может говорить о раке.

Врач-онколог Александр Серяков заявил, что ярко выраженная реакция на укусы насекомых могут являться симптомом развивающегося рака.

«Если говорить о неожиданных и редких предвестниках рака, то к ним можно отнести гиперергическую реакцию на укусы комаров или мошек. Когда в месте укуса появляются большие пятна гиперемии с отеком», — приводят слова эксперта «Известия».

Этот ранний симптом проявляется за 10-20 лет до диагностики хронического лимфолейкоза и лимфом низкой степени злокачественности. При этом человек способен чувствовать себя нормально и не подозревать у себя серьезной болезни.

Врач также напоминает, что важно регулярно проходить профилактические обследования, так как на ранних стадиях онкологию легче победить.

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Источник: https://iz.ru/1363739/2022-07-13/onkolog-nazval-neozhidannyi-rannii-simptom-raka
Здоровье
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