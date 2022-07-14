Онколог назвал необычный способ для выявления рака на ранней стадии

Врач-онколог Александр Серяков заявил, что ярко выраженная реакция на укусы насекомых могут являться симптомом развивающегося рака.

«Если говорить о неожиданных и редких предвестниках рака, то к ним можно отнести гиперергическую реакцию на укусы комаров или мошек. Когда в месте укуса появляются большие пятна гиперемии с отеком», — приводят слова эксперта «Известия».

Этот ранний симптом проявляется за 10-20 лет до диагностики хронического лимфолейкоза и лимфом низкой степени злокачественности. При этом человек способен чувствовать себя нормально и не подозревать у себя серьезной болезни.

Врач также напоминает, что важно регулярно проходить профилактические обследования, так как на ранних стадиях онкологию легче победить.