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Сегодня, 12:05

Диетолог назвала продукты, улучшающие иммунитет

Ольга Стрельникова
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Клюква.
Фото Global Look Press

Диетолог Людмила Денисенко в интервью KP.RU рассказала, что сезонные фрукты, ягоды и овощи способны оказать благотворное действие на весь организм.

Хурма, тыква, шиповник, облепиха, калина, рябина и клюква защитят от простуд и осенней хандры. Осенние ягоды прекрасно укрепляют иммунитет и оказывают антиоксидантное действие. Боярышник благодаря урсоловой кислоте снимает воспаление и уничтожает болезнетворные микробы. Тыква богата антиоксидантами и бета-каротином, что поможет предотвратить развитие сердечно-сосудистых и некоторых онкологических заболеваний, а также замедлить старение.

«Хурма помогает восстановить организм после перенесенного COVID-19 и других вирусных заболеваний», — рассказала диетолог.

Людмила Денисенко также порекомендовала включить в рацион грибы, поскольку они богаты витамином D, особенно необходимым в осенне-зимний период. Его дефицит ослабляет иммунную систему и увеличивает риск заражения ОРВИ.

Здоровье
Иммунитет
Питание
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