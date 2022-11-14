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Сегодня, 13:05

Диетолог назвала самые полезные гарниры

Ольга Стрельникова
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Курица с овощами и рисом.
Фото Global Look Press

Врач-диетолог Гульшат Сираева в интервью порталу «Доктор Питер» рассказала, что лучшими гарнирами к любому блюду будут овощи и рис — коричневый или бурый.

«Вкус овощей, если их приготовить на гриле или запечь в духовом шкафу, будет наиболее ярким и насыщенным. Кроме того, они будут гораздо полезнее, чем отварные, и менее жирные, чем жаренные на масле», — уверяет диетолог.

Диетолог добавила, что рис отлично дополняет мясо и рыбу.

Также Гульшат Сираева порекомендовала не сочетать белковую пищу с бобовыми, картофелем и другими продуктами, богатыми крахмалом. Это приведет к проблемам с пищеварительной системой и резкому скачку глюкозы в крови.

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