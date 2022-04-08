ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 10:00

Китайские эксперты рассказали, что нужно есть людям с ожирением печени

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Для профилактики ожирения печени нужно есть больше овощей и фруктов.
Фото Global Look Press

Китайское здание Sina опубликовало статью об ожирении печени, в которой отмечается важность придерживания определенной диеты.

Специалисты сообщают, что развитие этой болезни приводит к серьезным проблемам, при этом выявить ее сразу сложно.

Рекомендуется уменьшить количество потребляемых углеводов, так как они вызывают проблемы с расщеплением жиров. Стоит принимать витамины и есть больше овощей и фруктов. Они не содержат много калорий, но при этом являются полезными для здоровья.

Важно следить и рассчитать калории, чтобы не превышать допустимую норму.

Печень. Чистка печени: когда необходима и как сделать в домашних условиях?
Здоровье
Питание
0
Читайте также
10 продуктов с высоким содержанием кальция
ММА, который мы заслужили. Дана Борисова победила блогершу Диденко в бою с выдранными волосами и дряблым животиком
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Почему появляются боли в коленях? Мнение врача
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости