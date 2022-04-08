Китайские эксперты рассказали, что нужно есть людям с ожирением печени

Китайское здание Sina опубликовало статью об ожирении печени, в которой отмечается важность придерживания определенной диеты.

Специалисты сообщают, что развитие этой болезни приводит к серьезным проблемам, при этом выявить ее сразу сложно.

Рекомендуется уменьшить количество потребляемых углеводов, так как они вызывают проблемы с расщеплением жиров. Стоит принимать витамины и есть больше овощей и фруктов. Они не содержат много калорий, но при этом являются полезными для здоровья.

Важно следить и рассчитать калории, чтобы не превышать допустимую норму.