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Гинзбург посоветовал есть квашеную капусту для профилактики рака

Галина Глазко
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Квашеная капуста предотвращает риск развития рака кишечника.
Фото Global Look Press

Врач и телеведущий Михаил Гинзбург в новом выпуске программы «О самом главном» перечислил продукты, которые способны снизить риск развития рака. По его словам, для этих целей стоит употреблять кисломолочные напитки и квашеную капусту.

«Достаточное количество в рационе питания кисломолочных напитков и ферментированных овощей снижает вероятность рака толстой кишки. Профилактическое действие этих продуктов против развития данного онкологического заболевания научно доказано», — сказал врач.

Гинзбург также отмечает, что лучше отдавать предпочтение кисломолочным напиткам местного производства и с коротким сроком годности.

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