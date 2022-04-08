Гинзбург посоветовал есть квашеную капусту для профилактики рака

Врач и телеведущий Михаил Гинзбург в новом выпуске программы «О самом главном» перечислил продукты, которые способны снизить риск развития рака. По его словам, для этих целей стоит употреблять кисломолочные напитки и квашеную капусту.

«Достаточное количество в рационе питания кисломолочных напитков и ферментированных овощей снижает вероятность рака толстой кишки. Профилактическое действие этих продуктов против развития данного онкологического заболевания научно доказано», — сказал врач.

Гинзбург также отмечает, что лучше отдавать предпочтение кисломолочным напиткам местного производства и с коротким сроком годности.