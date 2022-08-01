Врач-остеопат объяснил принцип гвоздестония

Врач-остеопат Сергей Евдокимов рассказал о пользе гвоздестояния. По его словам, эта древняя практика помогает укрепить иммунитет.

«В основе гвоздостояния лежит стимуляция нервных окончаний на ногах, которая заставляет активизироваться всем системам организма. Нервная система начинает проверять отделы, в которых произошел сильный сбой. Массово выкидываются гормоны, включая адреналин и норадреналин. Они регулируют многие процессы в нашем организме, в том числе иммунитет», — приводит слова специалиста портал Ura.ru.

Также Евдокимов отмечает, что стояние на гвоздях помогут справиться со страхами, потому что стимулируется вся нервная система. Это и дает сильный психологический эффект.

При этом гвоздестояние противопоказано людям с заболеваниями сердца, так как во время этого процесса повышается давление и учащается сердцебиение. Не рекомендуется эта практика и психически нездоровым пациентам, а также людям с болезнями ног и стоп.