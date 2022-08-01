ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 09:00

Врач назвала продукты, которые спасают печень

Читать «СЭ» в
Малина полезна для печени.
Фото Global Look Press

Специалист Роспотребнадзора Юлия Зотова рассказала о продуктах, которые помогают нормализовать процесс пищеварения и работу печени. По ее словам, при неправильном питании, распитии алкогольных напитков и регулярных стрессах особенно страдает этот важный орган.

«Для печени будут полезны витамин А, фосфолипиды и жирные кислоты омега-3 и омега-6. Они участвуют в построении клеточной мембраны гепатоцитов, обмене холестерина. Особенно много их содержатся в тыкве», — отмечает Зотова.

Также специалист рекомендует употреблять больше ягод, особенно вишню, малину, клюкву, а также свеклу. Пить лучше всего качественный зеленый чай и добавлять в еду куркуму, которая обладает антиоксидантным и противовоспалительным действиями.

Ягода же помогает достаточно быстро восстановить печень даже при вирусных гепатитах и жировым гепатозом.

Творог. 5 продуктов, которые восстанавливают печень. Советы врача

Источник: https://www.bnkomi.ru/data/news/147082/
Здоровье
Питание
0
Читайте также
Как окружность талии влияет на здоровье?
Бешенная результативность, Смолов в форме, Абаскаль – новый Карпин. Главные выводы после 3-го тура РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Врач-остеопат объяснил принцип гвоздестония

Эксперты рассказали, можно ли садиться за руль после бутылки безалкогольного пива
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости