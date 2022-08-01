Врач назвала продукты, которые спасают печень

Специалист Роспотребнадзора Юлия Зотова рассказала о продуктах, которые помогают нормализовать процесс пищеварения и работу печени. По ее словам, при неправильном питании, распитии алкогольных напитков и регулярных стрессах особенно страдает этот важный орган.

«Для печени будут полезны витамин А, фосфолипиды и жирные кислоты омега-3 и омега-6. Они участвуют в построении клеточной мембраны гепатоцитов, обмене холестерина. Особенно много их содержатся в тыкве», — отмечает Зотова.

Также специалист рекомендует употреблять больше ягод, особенно вишню, малину, клюкву, а также свеклу. Пить лучше всего качественный зеленый чай и добавлять в еду куркуму, которая обладает антиоксидантным и противовоспалительным действиями.

Ягода же помогает достаточно быстро восстановить печень даже при вирусных гепатитах и жировым гепатозом.