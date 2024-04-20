«Сто лет тому вперед»: обзор фильма по мотивам повести Кира Булычева

18 апреля в российских кинотеатрах стартовали показы фантастического фильма «Сто лет тому вперед» от режиссера Александра Андрющенко. Рассказываем, стоит ли смотреть картину по мотивам одноименной повести Кира Булычева.

Сюжет фильма «Сто лет тому вперед»

Главные герои фильма «Сто лет тому вперед» — ученик одиннадцатого класса Коля (Марк Эйдельштейн) из современной Москвы и девушка из будущего Алиса Селезнева (Дарья Верещагина).

Коля Герасимов проживает будни обычного подростка: проводит время с друзьями, играет в видеоигры и слушает (а порой даже сочиняет) рэп. Неожиданно герой попадает в будущее, где закончилась межгалактическая война с пиратами. Победу одержала земная коалиция. Пираты проиграли, но не сдались и готовят новое наступление. Они хотят вернуться в прошлое, чтобы на этот раз выиграть.

По сюжету Коля и Алиса должны объединиться ради сражения с космическими пиратами. Героям предстоит восстановить ход времени, не дав тем самым изменить исход межгалактической войны.

Фото Кадр из фильма «Сто лет тому вперед»

Обзор фильма «Сто лет тому вперед»

«Сто лет тому вперед» лишь отдаленно напоминает одноименную фантастическую повесть Кира Булычева, как и ее экранизацию 1985 года «Гостья из будущего». И это хорошо. Выход ремейка для старшего поколения, выросшего на фильме Павла Арсенова (хотя сейчас скорее «Гостья» больше подпадает под формат мини-сериала), был бы как ножом по сердцу, а юная аудитория просто не почувствовала бы связь с советской экранизацией.

Но узнаваемость бренда в мешке не утаишь, поэтому создавать проект по мотивам известного произведения куда безопаснее, чем продвигать новую историю, которую зрители могут и не принять. К тому же уточнение о непрямой экранизации зачастую работает дисклеймером наподобие «Все персонажи и события вымышлены. Любые совпадения случайны».

Фото Кадр из фильма «Сто лет тому вперед»

Фильм «Сто лет тому вперед» сохраняет канву перемещения главного героя во времени и имена некоторых персонажей, но в целом не старается придерживаться канона. Например, в версии 2024 года Вертер выглядит не как биоробот с модным каре, а скорее как умная колонка. В «Сто лет тому вперед» персонаж воплощен в виде небольшой летающей коробки, за озвучку которой отвечает Федор Бондарчук.

Картина также отходит от некоторой наивности оригинала, переупаковывая персонажей из прошлого в более убедительную для современных зрителей форму. Например, изначально не особо транслирующий угрозу космический пират Крыс в «Сто лет тому вперед» стал Глотом (Юрий Борисов), который выглядит как Фейд-Раута Харконнен из сиквела «Дюны» Дени Вильнева.

От миелофона (вымышленного прибора, устройства для чтения мыслей) тоже пришлось отказаться в пользу сгустка энергии, именуемого космионом. Именно благодаря ему в «Сто лет тому вперед» возможны перемещения во времени, и именно за ним охотятся космические пираты.

Фото Кадр из фильма «Сто лет тому вперед»

Главный козырь фильма «Сто лет тому вперед» — это время. И не то, что по ту сторону экрана а наше, настоящее. С развитием технологий футуристические проекты получили возможность выглядеть более внушительно. Картина Александра Андрющенко использует это преимущество по максимуму. Визуальные эффекты в фильме выглядят хорошо, что удивительно, ведь последнее время этим не могли похвастатья даже проекты Marvel и DC, где качественная компьютерная графика буквально основа всего.

Что касается внутреннего устройства Москвы будущего, оно преобразилось почти утопически. Люди научились контролировать климат, отказались от мяса (по крайней мере, настоящего) и в целом пришли к более осознанному образу жизни.

Правда, «Сто лет тому вперед» не удалось миновать небольшое клише, без которого не обходится почти ни один уважающий себя футуристический проект, — дирижабли в небе. Похоже, без них будущее в кино просто не считается, так что почему бы и нет.

Фото Кадр из фильма «Сто лет тому вперед»

Картина не нашла в себе силы пройти мимо и другой тривиальной черты, свойственной многим фантатическим проектам. Для того чтобы подчеркнуть своего рода инаковость того или иного героя (в данном случае героини) из будущего, его цвет волос делают условно необычным — зеленым, голубым, розовым или ярко-рыжим, как, например, у Лилу в «Пятом элементе».

Возможно, подобное визуальное решение могло дать дистанцирующий эффект раньше, но сейчас Алиса Селезнева выглядит вполне типичным подростком, который просто экспериментирует со стилем. Как бы там ни было, получилось удачно.

В недавнем интервью исполнительница главной роли Даша Верещагина говорила, что для ее персонажа рассматривались разные варианты внешней трансформации: «Мы пробовали для фильма «Сто лет тому вперед» рыжие парики, каштановые, фиолетовые, голубые, разноцветные. И как-то остановились на розовом, сохранив мою стрижку. Вообще я готова на все, хоть лысой ходить — не особо держусь за длину волос».

Фото Кадр из фильма «Сто лет тому вперед»

Стоит ли смотреть фильм «Сто лет тому вперед»

Картина «Сто лет тому вперед» выгодно выделяется на фоне аналогичных отечественных проектов. Фильм вполне прилично представляет настоящее и будущее, не забывая поднимать вопросы, актуальные во все времена.

Картина доступно освещает темы соперничества, буллинга (агрессивного преследования), гиперопеки, одиночества и первой любви. Иными словами, все то, на что есть запрос у подростковой аудитории.

В случае коммерческого успеха «Сто лет тому вперед» в перспективе фильм может разрастись до целой франшизы. По крайней мере, к этому стремится сценарист картины Андрей Золотарев: «Безусловно, это будет большая франшиза. Я на это надеюсь».

Трейлер фильма «Сто лет тому вперед»

Где смотреть фильм «Сто лет тому вперед»

С 18 апреля картина «Сто лет тому вперед» доступна для просмотра в российских кинотеатрах.