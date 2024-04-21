Джеймсу Макэвою — 45: 8 лучших фильмов с участием актера

Шотландец Джеймс Макэвой сегодня отмечает 45-летие. За свою карьеру, начавшуюся на телевидении в далеком 1995 году, актер поучаствовал во множестве проектов. Среди них много фэнтези: он играл Мистера Тумнуса в «Хрониках Нарнии», снялся в романтической комедии «Пенелопа», исполнил роль лорда Азриэла в сериале «Темные начала» и бога-императора Лето Атрейдеса II в сериале «Дети Дюны».

Вспомним самые яркие фильмы, в которых исполнил роль уроженец Глазго и герой интернет-мемов Джеймс Макэвой.

А в душе я танцую

Год: 2004.

Страна: Великобритания, Ирландия, Франция.

Режиссер: Дэмиен О'Доннелл.

В главных ролях: Джеймс Макэвой, Стивен Робертсон, Ромола Гарай, Джерард Максорли, Том Хикки.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1.

Рейтинг IMDb: 7,7.

Фото Кадр из фильма «А в душе я танцую»

Фильм, открывший Джеймсу путь на большие киноэкраны, рассказывает историю Майкла Коннелли и Рори О'Ши — двух прикованных к инвалидной коляске друзей. Герои познакомились в госпитале для людей с ограниченными возможностями. Несмотря на серьезные заболевания, молодые люди решают начать самостоятельную жизнь. Они даже решаются на переезд в новую квартиру и нанимают сиделку.

Джеймс блестяще справился с ролью человека с физическими особенностями. Пытаясь войти в образ, Макэвой долго общался с людьми, у которых диагностирована миодистрофия Дюшенна.

Последний король Шотландии

Год: 2006.

Страна: Великобритания, Германия.

Режиссер: Кевин Макдональд.

В главных ролях: Форест Уитакер, Джеймс Макэвой, Керри Вашингтон, Джиллиан Андерсон, Саймон Макберни.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 7,6.

Фото Кадр из фильма «Последний король Шотландии»

Основанная на одноименном романе Джайлса Фодена лента берет за основу реальные события и демонстрирует их через призму восприятия вымышленного героя. Джеймс Макэвой воплотил на экране образ молодого шотландского врача Николаса Гарригана. Герой отправляется в Уганду и становится личным медиком диктатора Иди Амина.

Первое время герой Джеймса восхищается силой правителя. Но со временем, наблюдая за расправами с противниками Иди Амина и замечая его явно ксенофобские взгляды, Николас осознает весь ужас происходящего вокруг. Герой решается на побег, который приведет не к одной жертве.

Попасть в десятку

Год: 2006.

Страна: Великобритания, США.

Режиссер: Том Вон.

В главных ролях: Джеймс Макэвой, Ребекка Холл, Элис Ив, Бенедикт Камбербэтч, Доминик Купер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,8.

Рейтинг IMDb: 6,7.

Фото Кадр из фильма «Попасть в десятку»

В 2006 году на экраны вышла остроумная комедийная драма «Попасть в десятку». Лента рассказывает историю о студентах, которые участвуют в интеллектуальной телевикторине «Университетский вызов». Макэвой исполнил роль выходца из простой рабочей семьи Брайана Джексона. Он присоединяется к команде бристольского университета, чтобы поучаствовать в горячо любимом шоу.

В личной жизни у Брайана не все гладко: он разрывается между сокомандницами Элис и Ребеккой. Да и в целом университетская среда во многом отличается от той, что окружала героя в родном городе.

Джейн Остин

Год: 2006.

Страна: Великобритания, Ирландия

Режиссер: Джулиан Джаррольд.

В главных ролях: Энн Хэтэуэй, Джеймс Макэвой, Джули Уолтерс, Джеймс Кромуэлл, Мэгги Смит.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 7,0.

Фото Кадр из фильма «Джейн Остин»

Британский биографический фильм, рассказывающий историю отношений писательницы Джейн Остин и ирландского судьи Томаса Лефроя, роль которого и исполнил Джеймс Макэвой.

Фильм ловко тасует факты и вымысел. События разворачиваются в декорациях, будто бы сошедших со страниц романов самой Джейн Остин. Сама картина, к сожалению, получилась далекой от идеала. Но актерская игра двух главных звезд ленты Энн Хэтэуэй и Джеймса Макэвоя, а также экранная химия между ними заслуживают внимания.

Искупление

Год: 2007.

Страна: Великобритания, Франция, США.

Режиссер: Джо Райт.

В главных ролях: Кира Найтли, Джеймс Макэвой, Сирша Ронан, Харриет Уолтер, Ромола Гарай.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0.

Рейтинг IMDb: 7,8.

Фото Кадр из фильма «Искупление»

Романтическая военная драма Джо Райта основана на одноименном романе уважаемого британского писателя Иэна Макьюэна. Фильм стал обладателем «Оскара» за лучшую музыку и завоевал два «Золотых глобуса».

«Искупление» рассказывает историю Робби (Джеймс Макэвой) и Сесилии (Кира Найтли), чьей зарождающейся любви не суждено расцвести. Младшая сестра Сесилии — Брайони — неверно истолковывает содержание записки Робби, а позднее и вовсе обвиняет его в насилии. Спустя несколько лет начинается Вторая мировая война, и жизнь героев меняется еще сильнее. Робби отправляется на фронт, в то время как Сесилия работает медсестрой и помогает раненым. Тем временем младшая сестра героини осознает свою ошибку и пытается исправить ее последствия.

Люди Икс: Первый класс

Год: 2011.

Страна: США, Великобритания.

Режиссер: Мэттью Вон.

В главных ролях: Джеймс Макэвой, Майкл Фассбендер, Кевин Бейкон, Дженнифер Лоуренс, Дженьюэри Джонс.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 7,7.

Фото Кадр из фильма «Люди Икс: Первый класс»

В 2011 году на экраны вышли «Люди Икс: Первый класс» — приквел серии фильмов про мутантов из комиксной вселенной Marvel. Этот проект стал еще и своего рода перезагрузкой. Он дал начало новой серии фильмов, в которых помолодевшие герои столкнутся не только с новой угрозой, но и со взрослыми версиями самих себя.

Лента 2011 года фокусируется на создании школы мутантов. И рассказывает историю знакомства Чарльза Ксавьера (Джеймс Макэвой), впоследствии известного как Профессор X, с Эриком Леншером (Майкл Фассбендер), взявшим себе псевдоним Магнето. Кроме двух сильнейших мутантов, на экране появились и молодые версии других сверхлюдей.

Грязь

Год: 2013.

Страна: Великобритания, Германия, Швеция, Бельгия, США.

Режиссер: Джон С. Бейрд.

В главных ролях: Джеймс Макэвой, Джейми Белл, Эдди Марсан, Джим Бродбент, Имоджен Путс.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.

Рейтинг IMDb: 7,0.

Фото Кадр из фильма «Грязь»

В экранизации романа Ирвина Уэлша, вышедшей в 2013 году, Джеймс Макэвой воплотил на экране образ Брюса Робертсона — мизантропного сержанта полиции, желающего получить должность детектива-инспектора. Ради повышения герой готов подставить коллег и совершить не одну подлость. Кроме этого, у Брюса начинается обострение психического расстройства, из-за которого грань между реальностью и галлюцинациями становится все тоньше.

Фильм «Грязь» не самое легкое зрелище. А образ, воплощенный на экране Джеймсом Макэвоем, хоть и предельно отталкивающий, но, безусловно, запоминающийся и яркий. Настолько, что за ним хочется не отрываясь наблюдать на протяжении всего хронометража.

Сплит

Год: 2017.

Страна: США, Япония.

Режиссер: М. Найт Шьямалан,

В главных ролях: Джеймс Макэвой, Аня Тейлор-Джой, Бетти Бакли, Хейли Лу Ричардсон, Джессика Сула.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.

Рейтинг IMDb: 7,3.

Фото Кадр из фильма «Сплит»

Сюжет психологического триллера М. Найт Шьямалана крутится вокруг личности Кевина. Точнее, вокруг личностей: ведь герой, воплощенный на экране шотландцем Макэвоем, страдает от диссоциального расстройства. Невменяемый Кевин похищает трех молодых девушек и запирает их в подвале. Девушкам предстоит найти выход и спастись. На долю Джеймса Макэвоя выпало настоящее испытание: сыграть сразу нескольких персонажей. Ведь в голове Кевина живут 23 уникальные личности.

«Сплит», увидевший свет в 2017 году, является второй частью трилогии. Первый фильм франшизы — вышедший в 2000 году «Неуязвимый», а заканчивается история в ленте «Стекло». Впрочем, и как самостоятельное произведение «Сплит» весьма хорош.