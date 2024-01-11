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Бременские музыканты 2024: обзор, сюжет, стоит ли смотреть
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Сегодня, 21:00

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Обзор фильма «Бременские музыканты». Удалось ли современной киноадаптации превзойти культовый советский мультфильм

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Бременские музыканты»
Фото Кадр из фильма «Бременские музыканты»
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1 января в российский прокат вышел фильм Алексея Нужного «Бременские музыканты». Разбираемся, удалось ли современной киноадаптации превзойти культовый советский мультфильм.

Сюжет фильма

Пережив огромную утрату, юный Трубадур (Мирон Проворов) с гитарой наперевес прибывает в Бремен, чтобы выступить на площади. До этого мальчик мог петь только цветам, а его амбиции были куда масштабнее.

Поначалу у главного героя дела не задались: его недружелюбно встретили дети-разбойники и атаманша Луиза (Мария Аронова), но со временем они смогли разглядеть талант ребенка и использовать его в своих целях.

Кадр из фильма «Бременские музыканты»
Фото Кадр из фильма «Бременские музыканты»

Потом лучше не стало. Гениальный Сыщик (Константин Хабенский) вышел на след атаманши: она смогла сбежать, а главный герой нет: Трубадура посадили в темницу, в которой он провел долгие годы.

После освобождения герой хочет отомстить Луизе, но встречает бродячих музыкантов, которые помогают ему вернуться к истинной цели — с помощью своего таланта менять жизни людей к лучшему.

Стоит ли смотреть фильм «Бременские музыканты»

Советский мультфильм 1969 года представлял собой своего рода музыкальную фантазию на тему одноименной сказки братьев Гримм. Музыка Геннадия Гладкова, в которой присутствовали элементы рок-н-ролла, передавала дух свободы, который, как известно, не заменят «дворцов заманчивые своды».

Казалось бы, экранизация могла усилить главные идеи мультфильма — стремление к независимости, отрицание материальных ценностей. Подумать только! В этом большом мире существует маленькая группка отщепенцев, способных своим талантом перевернуть сознание людей. Показать им другую сторону жизни. Киноадаптация могла быть смелее, взрослее и еще более рок-н-ролльнее, но нет: таких позорных животных даже в богом забытых провинциальных театрах еще поискать.

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Альтернативное видение визуальных решений не идет на пользу картине. Например, в «Чебурашке» никто не создавал антропоморфного крокодила, там Гена — обычный садовник, и это к лучшему.

Такие проекты, как «Однажды в сказке», «Гримм» или «Сверхъестественное» отлично справлялись с задачами адаптации нетривиальных персонажей, не подходя к их представлению настолько буквально. Боги, демоны, джинны, трикстеры и различные мифические создания показаны там, на первый взгляд, обычными людьми, и только неявные детали их внешности, костюмов или поведения выдавали в них существ из потустороннего мира.

Словом, если не получается хорошо передать максимальное сходство с исходным материалом, всегда можно подключить фантазию (если она есть — ориентируясь на сценарий, сказать непросто) и найти другой выход, основываясь на своих реальных возможностях.

Кадр из фильма «Бременские музыканты»
Фото Кадр из фильма «Бременские музыканты»

Дело же не в том, что музыканты — животные, а в том, что их не воспринимают всерьез. Кого еще могли бы не воспринимать всерьез в сеттинге подобной экранизации? Разбойников и бродяг. Этого было бы достаточно, чтобы показать столкновение миров Трубадура и Принцессы.

К слову, не сказать, что Тихон Жизневский и Валентина Ляпина — очевидный выбор на эти роли. Первый не вполне похож на юного Трубадура, а второй критически не хватает актерских навыков. Особенно это заметно на фоне игры Сергея Бурунова, который может докопаться до правды в любом, даже таком эксцентричном и оторванном от реальности образе, как Король.

Кадр из фильма «Бременские музыканты»
Фото Кадр из фильма «Бременские музыканты»

Сцена принимает визуальные условности, а кино нет. В 2019 году вышла экранизация мюзикла «Кошки», где к адаптации персонажей подошли не менее прямолинейно. Премьера вызвала у зрителей крайнее недоумение. Проект с треском провалился в прокате.

Конечно, «Бременские музыканты» иногда пытается быть полноценным фильмом. У главного героя есть трагичная предыстория, определившая его дальнейший путь, у Короля есть проблемы с гиперопекой, у Принцессы — стремление повзрослеть и не повзрослеть одновременно, — в общем, персонажей пытаются сделать немного объемнее, но в целом это положение не спасает.

Кадр из фильма «Бременские музыканты»
Фото Кадр из фильма «Бременские музыканты»

По сути, не так важно, какими получились «Бременские музыканты». Почти отсутствие прокатной конкуренции просто обрекает картину на кассовый успех. К тому же, в новогодние праздники (да и после них) зрители могут искать чего-то простого, понятного и знакомого с детства. В этом «Бременские музыканты» точно не разочаруют.

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