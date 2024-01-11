Обзор фильма «Бременские музыканты». Удалось ли современной киноадаптации превзойти культовый советский мультфильм

1 января в российский прокат вышел фильм Алексея Нужного «Бременские музыканты». Разбираемся, удалось ли современной киноадаптации превзойти культовый советский мультфильм.

Сюжет фильма

Пережив огромную утрату, юный Трубадур (Мирон Проворов) с гитарой наперевес прибывает в Бремен, чтобы выступить на площади. До этого мальчик мог петь только цветам, а его амбиции были куда масштабнее.

Поначалу у главного героя дела не задались: его недружелюбно встретили дети-разбойники и атаманша Луиза (Мария Аронова), но со временем они смогли разглядеть талант ребенка и использовать его в своих целях.

Фото Кадр из фильма «Бременские музыканты»

Потом лучше не стало. Гениальный Сыщик (Константин Хабенский) вышел на след атаманши: она смогла сбежать, а главный герой нет: Трубадура посадили в темницу, в которой он провел долгие годы.

После освобождения герой хочет отомстить Луизе, но встречает бродячих музыкантов, которые помогают ему вернуться к истинной цели — с помощью своего таланта менять жизни людей к лучшему.

Стоит ли смотреть фильм «Бременские музыканты»

Советский мультфильм 1969 года представлял собой своего рода музыкальную фантазию на тему одноименной сказки братьев Гримм. Музыка Геннадия Гладкова, в которой присутствовали элементы рок-н-ролла, передавала дух свободы, который, как известно, не заменят «дворцов заманчивые своды».

Казалось бы, экранизация могла усилить главные идеи мультфильма — стремление к независимости, отрицание материальных ценностей. Подумать только! В этом большом мире существует маленькая группка отщепенцев, способных своим талантом перевернуть сознание людей. Показать им другую сторону жизни. Киноадаптация могла быть смелее, взрослее и еще более рок-н-ролльнее, но нет: таких позорных животных даже в богом забытых провинциальных театрах еще поискать.

Альтернативное видение визуальных решений не идет на пользу картине. Например, в «Чебурашке» никто не создавал антропоморфного крокодила, там Гена — обычный садовник, и это к лучшему.

Такие проекты, как «Однажды в сказке», «Гримм» или «Сверхъестественное» отлично справлялись с задачами адаптации нетривиальных персонажей, не подходя к их представлению настолько буквально. Боги, демоны, джинны, трикстеры и различные мифические создания показаны там, на первый взгляд, обычными людьми, и только неявные детали их внешности, костюмов или поведения выдавали в них существ из потустороннего мира.

Словом, если не получается хорошо передать максимальное сходство с исходным материалом, всегда можно подключить фантазию (если она есть — ориентируясь на сценарий, сказать непросто) и найти другой выход, основываясь на своих реальных возможностях.

Фото Кадр из фильма «Бременские музыканты»

Дело же не в том, что музыканты — животные, а в том, что их не воспринимают всерьез. Кого еще могли бы не воспринимать всерьез в сеттинге подобной экранизации? Разбойников и бродяг. Этого было бы достаточно, чтобы показать столкновение миров Трубадура и Принцессы.

К слову, не сказать, что Тихон Жизневский и Валентина Ляпина — очевидный выбор на эти роли. Первый не вполне похож на юного Трубадура, а второй критически не хватает актерских навыков. Особенно это заметно на фоне игры Сергея Бурунова, который может докопаться до правды в любом, даже таком эксцентричном и оторванном от реальности образе, как Король.

Фото Кадр из фильма «Бременские музыканты»

Сцена принимает визуальные условности, а кино нет. В 2019 году вышла экранизация мюзикла «Кошки», где к адаптации персонажей подошли не менее прямолинейно. Премьера вызвала у зрителей крайнее недоумение. Проект с треском провалился в прокате.

Конечно, «Бременские музыканты» иногда пытается быть полноценным фильмом. У главного героя есть трагичная предыстория, определившая его дальнейший путь, у Короля есть проблемы с гиперопекой, у Принцессы — стремление повзрослеть и не повзрослеть одновременно, — в общем, персонажей пытаются сделать немного объемнее, но в целом это положение не спасает.

Фото Кадр из фильма «Бременские музыканты»

По сути, не так важно, какими получились «Бременские музыканты». Почти отсутствие прокатной конкуренции просто обрекает картину на кассовый успех. К тому же, в новогодние праздники (да и после них) зрители могут искать чего-то простого, понятного и знакомого с детства. В этом «Бременские музыканты» точно не разочаруют.