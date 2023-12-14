Обзор седьмой серии проекта «Слово пацана. Кровь на асфальте»: смерть за твоей спиной
На платформах Wink и START вышла седьмая серия проекта «Слово пацана. Кровь на асфальте». Рассказываем, чем закончился предыдущий эпизод, что произошло в новом и когда выйдет восьмая серия.
Осторожно. Спойлеры!
Чем закончился предыдущий эпизод
Айгуль (Анна Пересильд) выпрыгнула из окна, не вынеся травли в семье и среди сверстников. Родители девочки не интересовались ее состоянием, им было важнее сохранить репутацию и видимость благополучия среди ближайшего окружения.
Марат (Рузиль Минекаев) тоже не поддержал Айгуль, боясь потерять «уличный» статус. Оставшись наедине со своей бедой, героиня не видела другого выхода.
Что происходит в седьмой серии
Адидас (Иван Янковский) продолжает строить отношения с Наташей (Елизавета Базыкина). Узнав о смерти Айгуль, он переживает, но не так сильно, как из-за того, что сообщивший о ней Андрей (Леон Кемстач) пришел «не вовремя».
Однако у Адидаса есть проблемы куда серьезнее. Ранее он убил Желтого (Андрей Максимов), двоюродного брата Наташи (он был виновен в похищении Айгуль), поэтому в приоритете героя — уйти от ответственности.
Для начала он решает отойти от дел, назначая старшим Зиму (Лев Зулькарнаев). До этого попросив прощения у Марата, что удивительно, ведь это «не по-пацански».
Однако для раскаяния были весомые причины. Из-за Адидаса Марат стал чуть ли не последним, до кого дошли новости о смерти его девушки. Узнав про самоубийство Айгуль на уроке, Адидас-младший ударил одноклассника.
Кроме того, по пацанским законам Марат жить больше не может: его «отшивают» за то, что он продолжил общаться с Айгуль после того, что с ней произошло. В ответ Марат начинает путь мести.
Почему стоит смотреть новый эпизод
В седьмом эпизоде «Слова пацана» персонажи сталкиваются лицом к лицу со смертью. На нее не действуют законы «улицы», она приходит и ломает даже самых стойких.
Убивая, Адидас был уверен, что поступает правильно, но позже видит: и последнего подонка кто-то может любить всем сердцем.
Другая сторона группировок в эпизоде показана в моменте поиска Юли (Варвара Куприна), младшей сестры Андрея. Там, где не смогла помочь милиция, справились пацаны. Увидев дезориентированное состояние матери Андрея (Юлия Александрова), «Универсамовские» проявили понимание и человечность, а те, кто вез героиню в психиатрическую больницу, нет.
Черно-белая мораль «ты теперь пацан с улицы, а кругом враги» к концу сезона размывается. В проекте и до того не было строго положительных или отрицательных персонажей, но теперь сериал постепенно приводит зрителей к тому, что у «пацанского» образа жизни есть последствия, с которыми не хотел бы столкнуться никто.
Когда выйдет следующая серия «Слова пацана»
Премьера восьмой, финальной серии проекта пройдет 21 декабря на платформах Wink и START.