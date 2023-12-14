Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Статьи
Слово пацана кровь на асфальте 2023: обзор 7 серии, дата выхода 8 серии
Фильмы и сериалы

Сегодня, 07:15

3 мин.

Обзор седьмой серии проекта «Слово пацана. Кровь на асфальте»: смерть за твоей спиной

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Фото Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

На платформах Wink и START вышла седьмая серия проекта «Слово пацана. Кровь на асфальте». Рассказываем, чем закончился предыдущий эпизод, что произошло в новом и когда выйдет восьмая серия.

Осторожно. Спойлеры!

Чем закончился предыдущий эпизод

Айгуль (Анна Пересильд) выпрыгнула из окна, не вынеся травли в семье и среди сверстников. Родители девочки не интересовались ее состоянием, им было важнее сохранить репутацию и видимость благополучия среди ближайшего окружения.

&laquo;Слово пацана: Кровь на&nbsp;асфальте&raquo;, Wink, START. Что произошло в шестой серии проекта «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Марат (Рузиль Минекаев) тоже не поддержал Айгуль, боясь потерять «уличный» статус. Оставшись наедине со своей бедой, героиня не видела другого выхода.

Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Фото Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Что происходит в седьмой серии

Адидас (Иван Янковский) продолжает строить отношения с Наташей (Елизавета Базыкина). Узнав о смерти Айгуль, он переживает, но не так сильно, как из-за того, что сообщивший о ней Андрей (Леон Кемстач) пришел «не вовремя».

Однако у Адидаса есть проблемы куда серьезнее. Ранее он убил Желтого (Андрей Максимов), двоюродного брата Наташи (он был виновен в похищении Айгуль), поэтому в приоритете героя — уйти от ответственности.

Для начала он решает отойти от дел, назначая старшим Зиму (Лев Зулькарнаев). До этого попросив прощения у Марата, что удивительно, ведь это «не по-пацански».

Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Фото Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Однако для раскаяния были весомые причины. Из-за Адидаса Марат стал чуть ли не последним, до кого дошли новости о смерти его девушки. Узнав про самоубийство Айгуль на уроке, Адидас-младший ударил одноклассника.

Кроме того, по пацанским законам Марат жить больше не может: его «отшивают» за то, что он продолжил общаться с Айгуль после того, что с ней произошло. В ответ Марат начинает путь мести.

Слово пацана. Кровь на&nbsp;асфальте, Wink, START. «Пыяла»: все, что известно о саундтреке АИГЕЛ из «Слова пацана»

Почему стоит смотреть новый эпизод

В седьмом эпизоде «Слова пацана» персонажи сталкиваются лицом к лицу со смертью. На нее не действуют законы «улицы», она приходит и ломает даже самых стойких.

Убивая, Адидас был уверен, что поступает правильно, но позже видит: и последнего подонка кто-то может любить всем сердцем.

Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Фото Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Другая сторона группировок в эпизоде показана в моменте поиска Юли (Варвара Куприна), младшей сестры Андрея. Там, где не смогла помочь милиция, справились пацаны. Увидев дезориентированное состояние матери Андрея (Юлия Александрова), «Универсамовские» проявили понимание и человечность, а те, кто вез героиню в психиатрическую больницу, нет.

Черно-белая мораль «ты теперь пацан с улицы, а кругом враги» к концу сезона размывается. В проекте и до того не было строго положительных или отрицательных персонажей, но теперь сериал постепенно приводит зрителей к тому, что у «пацанского» образа жизни есть последствия, с которыми не хотел бы столкнуться никто.

Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Фото Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Когда выйдет следующая серия «Слова пацана»

Премьера восьмой, финальной серии проекта пройдет 21 декабря на платформах Wink и START.

Слово пацана. Кровь на&nbsp;асфальте, Wink, START. «Пацаны меняются»: НМГ и платформа Wink запустили проект для помощи трудным подросткам
Слово пацана
Сериалы
16
8
Новости холдинга
Мэр Омска Шелест объяснил отказ вешать доску погибшему бойцу СВО в его школе
Определились два последних участника плей-офф Лиги чемпионов
Силы ПВО сбили девять беспилотников над территориями Калужской и Московской областей
Посол Антонов назвал визит Зеленского в США пустым
dasdsadada

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Последние новости
07:10
Вышла седьмая серия проекта «Слово пацана. Кровь на асфальте»
13 дек 20:05
Названа дата выхода биографического фильма об Эми Уайнхаус
13 дек 19:45
Когда выйдет 5 серия третьего сезона «Медленных лошадей» с Гэри Олдменом
13 дек 18:05
Тимоти Шаламе снятся кошмары в третьем трейлере «Дюны: Часть вторая»
13 дек 17:55
Sony показала постеры фильма «Мадам Паутина» с Дакотой Джонсон
dasdsadada