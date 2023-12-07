Что произошло в шестой серии проекта «Слово пацана. Кровь на асфальте»

На платформах Wink и START вышла шестая серия проекта «Слово пацана. Кровь на асфальте». Рассказываем, что в ней произошло и когда выйдет новый эпизод.

Осторожно! Спойлеры.

Сюжет шестой серии

В конце пятого эпизода Айгуль (Анна Пересильд) пережила изнасилование. Следующая серия рассказывает о том, как героиня пытается справиться с этой ужасной трагедией.

Шестой эпизод раскрывает привычных персонажей с другой стороны, показывая, как семья и окружение Айгуль воспринимают то, что с ней произошло. Одни уходят в отрицание, другие — в обвинение, третьи пытаются помочь, но больше самим себе.

Родители девочки переживают лишь о том, что подумают соседи, а Марат (Рузиль Минекаев) не хочет потерять свой «уличный» статус.

Айгуль никто не поддерживает: она становится изгоем как в окружении сверстников, так и в собственной семье.

В финале шестого эпизода героиня открывает окно и смотрит вниз. Айгуль не может справиться со случившимся и видит в смерти единственный выход.

Фото Кадр из сериала «Слово пацана: Кровь на асфальте»

Почему стоит смотреть новый эпизод «Слова пацана»

Поклонение ложным идеалам и страх потери репутации — актуальные темы во все времена. Несмотря на то что критика в адрес сериала по большей части заключается в том, что проект пропагандирует возвращение уличных банд, «Кровь на асфальте» не романтизирует события того времени.

Напротив, в шестом эпизоде почти сразу после бодрой пацанской тренировки под трек Юры Шатунова показано, как сложится судьба персонажей, готовых на все, чтобы не быть «чушпанами».

Сюжетная линия Айгуль — главная для шестой серии, но на фоне трагедии девочки у других жизнь продолжается: Адидас (Иван Янковский) добивается внимания Наташи (Елизавета Базыкина), а Ильдар (Антон Васильев) примеряет на себя роль отца.

Фото Кадр из сериала «Слово пацана: Кровь на асфальте»

Еще одна важная, правда, вскользь упомянутая тема эпизода — лечение ментальных расстройств. Вернее, его отсутствие. В «Слове пацана» отражено, что в те времена врачи не могли помочь пациентам с подобными проблемами.

Это важный момент для проекта в целом: когда во внешнем мире угроза поджидает на каждом шагу, уже не до тонкостей внутреннего мира.

Когда выйдет следующий эпизод «Слова пацана»

Премьера седьмой серии проекта пройдет 14 декабря.