«Пацаны меняются»: НМГ и платформа Wink запустили проект для помощи трудным подросткам

Национальная Медиа Группа, «НМГ Студия» и платформа Wink запустили совместный социально-просветительский проект «Пацаны меняются». Он направлен на привлечение внимания общества к проблемам подростков, оказавшихся в непростой ситуации, а также на помощь в их решении.

На сайте указаны контакты горячих линий и рекомендации психологов, способствующие преодолению возможных семейных конфликтов.

Кроме того, на сайте «Пацаны меняются» разбираются поступки персонажей сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» с точки зрения юридической ответственности.