Почему мы ждем эти 9 премьер в 2024 году

Наградной сезон в самом разгаре, однако заветные статуэтки пока раздают по итогам 2023 года. Тем временем большинство профильных изданий уже опубликовали списки самых ожидаемых релизов 2024-го. Собрали фильмы разных жанров, которые упоминаются в них чаще других.

Дюна: Часть вторая

Главная «жертва» голливудских забастовок, которая должна была выйти еще в прошлом году. В продолжении масштабной саги вернутся любимчики публики — Тимоти Шаламе и Зендея.

Дата премьеры: 28 февраля 2024.

Страна: США, Канада.

Режиссер: Дени Вильнев.

В главных ролях: Тимоти Шаламе, Флоренс Пью, Ребекка Фергюсон, Зендея, Леа Сейду.

Фото Кадр из фильма «Дюна: Часть вторая»

Именно сиквел «Дюны» возглавляет большинство рейтингов самых ожидаемых фильмов 2024 года. Картина должна была выйти на экраны еще в ноябре 2023-го, но из-за затянувшихся голливудских забастовок дату премьеры пришлось перенести.

За режиссуру по-прежнему отвечает Дени Вильнев, снявший первую часть «Дюны», а к роли Пола Атрейдеса вернется Тимоти Шаламе. Кроме того, зрители вновь увидят Зендею (Чани), Ребекку Фергюсон (леди Джессика), Хавьера Бардема (Стилгар) и других.

Среди новичков франшизы значатся Кристофер Уокен (падишах-император Шаддам IV), Флоренс Пью (принцесса Ирулан Коррино), Леа Сейду (леди Марго Фенринг) и Остин Батлер (Фейд-Раута Харконнен).

Фуриоса: Хроники Безумного Макса

Динамичный блокбастер о молодости Фуриосы от автора оригинальной трилогии «Безумный Макс». По слухам, премьера может состояться в рамках Каннского кинофестиваля: тогда и узнаем, получилось ли у Ани Тейлор-Джой заменить Шарлиз Терон. Кстати, в 2015 году часть «Дорога ярости» стала самым популярным фильмом года по версии IMDb. У «Фуриосы» также есть все шансы стать лидером.

Дата премьеры: 22 мая 2024.

Страна: Австралия.

Режиссер: Джордж Миллер.

В главных ролях: Аня Тейлор-Джой, Крис Хемсворт, Энгус Сэмпсон, Том Берк, Нэйтан Джонс.

Фото Кадр из фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса»

Приквел постапокалиптического блокбастера «Безумный Макс: Дорога ярости» сосредоточится на истории однорукой женщины-воительницы по имени Фуриоса. Напомним, что в оригинальном фильме эту героиню сыграла оскароносная Шарлиз Терон.

В сольном проекте в молодую Фуриосу перевоплотится обладательница «Золотого глобуса» за сериал «Ход королевы» Аня Тейлор-Джой. В актерском составе также значится звезда киновселенной Marvel Крис Хемсворт: ему досталась роль лидера байкеров по имени Дементус.

Режиссером новинки выступил Джордж Миллер — автор оригинальной трилогии «Безумный Макс» с Мэлом Гибсоном и «Дороги ярости» с Томом Харди.

Тихое место: День первый

Приквел изобретательного хоррора о первом дне вторжения инопланетных монстров, который был номинирован на «Оскар» и принес Эмили Блант Премию гильдии актеров. В одной из ролей — Джозеф Куинн, прославившийся благодаря роли Эдди Мансона в «Очень странных делах».

Дата премьеры: 27 июня 2024.

Страна: США.

Режиссер: Майкл Сарноски.

В главных ролях: Джимон Хонсу, Алекс Вулф, Денис О'Хэр, Лупита Нионго, Джозеф Куинн.

Фото Кадр из фильма «Тихое место»

Еще один проект, который будет посвящен предыстории популярной франшизы. На сей раз речь идет о хорроре «Тихое место»: в 2018-м Джон Красински снял картину о монстрах, реагирующих на звуки, а два года спустя вернулся с сиквелом. Этим летом зрители наконец-то узнают, с чего началось нашествие этих инопланетных созданий.

Появления Эвелин в исполнении Эмили Блант ждать не стоит — приквел «Тихого места» представит абсолютно новых героев. Центральных персонажей фильма, получившего подзаголовок «День первый», сыграют обладательница «Оскара» Лупита Нионго и звезда «Очень странных дел» Джозеф Куинн.

Гражданская война

Редкая голливудская картина, которую легально выпустят в российский прокат 16 мая. Правда, под названием «Падение империи». Одна из ролей досталась Кейли Спейни, прославившейся благодаря роли супруги Элвиса Пресли в популярной сейчас ленте «Присцилла».

Дата премьеры: 26 апреля 2024.

Страна: Великобритания, США.

Режиссер: Алекс Гарленд.

В главных ролях: Джесси Племонс, Ник Офферман, Кирстен Данст, Кейли Спейни, Вагнер Моруа.

Фото Кадр из фильма «Гражданская война»

Алекс Гарленд знаком зрителям как сценарист зомби-триллера «28 дней спустя» и режиссер научно-фантастической драмы «Из машины». В этом году он выпустит остросюжетный фильм «Гражданская война», действие которого развернется в недалеком будущем.

В центре сюжета окажется группа репортеров, передвигающаяся по стране, охваченной гражданской войной. Одну из журналисток сыграет обладательница премии Каннского кинофестиваля Кирстен Данст («Человек-паук»), а президента США — Ник Офферман («Парки и зоны отдыха», «Одни из нас»).

Джокер: Безумие на двоих

Долгожданное продолжение мрачного фильма «Джокер», который в свое время собрал главные кинонаграды мира. На сей раз — в формате мюзикла! И с Леди Гагой в роли Харли Квинн.

Дата премьеры: 2 октября 2024.

Страна: США.

Режиссер: Тодд Филлипс.

В главных ролях: Хоакин Феникс, Зази Битц, Кэтрин Кинер, Брендан Глисон, Леди Гага.

Фото Кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих»

Одной из самых ожидаемых экранизаций комиксов по праву можно назвать сиквел «Джокера», который выйдет с подзаголовком «Безумие на двоих». Хоакин Феникс вернется к роли Артура Флека, которая несколько лет назад принесла ему «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и Премию Гильдии актеров. Соседку Артура снова сыграет Зази Битц («Дэдпул 2»).

Стоит отметить, что продолжение «Джокера» станет мюзиклом, а Харли Квинн сыграет поп-звезда Леди Гага. В активе певицы есть целая россыпь престижных музыкальных наград, а также «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую песню к драме «Звезда родилась».

Гладиатор 2

Почти четверть века спустя легендарный «Гладиатор» возвращается! По-прежнему под руководством Ридли Скотта, но уже без Рассела Кроу. Зато с популярными сейчас Полом Мескалом и Педро Паскалем.

Дата премьеры: 21 ноября 2024.

Страна: Великобритания, США.

Режиссер: Ридли Скотт.

В главных ролях: Дензел Вашингтон, Педро Паскаль, Конни Нильсен, Пол Мескал, Джозеф Куинн.

Фото Кадр из фильма «Гладиатор»

24 года назад Ридли Скотт представил зрителям историческую драму «Гладиатор», которая получила пять «Оскаров», два «Золотых глобуса» и еще ряд значимых кинонаград. Сможет ли сиквел повторить успех оригинала? Скоро узнаем!

Известно, что центральным персонажем продолжения станет Луций — племянник императора Коммода, которого в «Гладиаторе» сыграл Хоакин Феникс. Главная роль в новой картине досталась Полу Мескалу («Солнце мое»), а компанию на экране ему составят Педро Паскаль («Одни из нас»), Джозеф Куинн («Очень странные дела») и Мэй Каламави («Лунный рыцарь»).

Кроме того, датская актриса Конни Нильсен вернется к образу Луциллы — сестры Коммода, а англичанин Дерек Джекоби вновь примерит на себя роль сенатора Гракха.

Носферату

Переосмысление классики черно-белого кино для поклонников жанра хоррор. Зрителей ожидают граф-кровопийца, загадочная девушка и, конечно же, эксцентричный охотник на монстров. На «Кинопоиске» рейтинг ожиданий — 99%.

Дата премьеры: 25 декабря 2024.

Страна: США.

Режиссер: Роберт Эггерс.

В главных ролях: Лили-Роуз Депп, Николас Холт, Билл Скарсгард, Аарон Тейлор-Джонсон, Уиллем Дефо.

Фото Кадр из фильма «Носферату»

Любителям пощекотать себе нервы стоит обратить внимание на готический хоррор «Носферату». Это — ремейк классики немецкого экспрессионизма «Носферату, симфония ужаса», который снял Роберт Эггерс. Режиссер знаком зрителям по таким лентам, как «Ведьма» с Аней Тейлор-Джой, «Маяк» с Робертом Паттинсоном и Уиллемом Дефо и «Варяг» с Александром Скарсгардом и Николь Кидман.

На сей раз графа Орлока сыграл Билл Скарсгард (клоун Пеннивайз из «Оно»), а чету Хаттер — Лили-Роуз Депп («Кумир») и Николас Холт («Великая»). Уиллему Дефо достался образ безумного охотника на вампиров.

Дэдпул 3

Самая громкая супергеройская премьера года! Из-за забастовок многие премьеры «переехали» на 2025 год, так что в 2024-м за всех будет отдуваться Дэдпул. Причем не один, а в компании Росомахи.

Дата премьеры: 24 июля 2024.

Страна: США.

Режиссер: Шон Леви.

В главных ролях: Райан Рейнольдс, Эмма Коррин, Морена Баккарин, Дженнифер Гарнер, Хью Джекман.

Фото Кадр из фильма «Дэдпул»

Среди супергеройских блокбастеров самой ожидаемой премьерой 2024 года является триквел «Дэдпула». К роли болтливого наемника Уэйда Уилсона вернется Райан Рейнольдс. Актер также числится среди сценаристов и продюсеров проекта.

Образ антагонистки в новом фильме достался Эмме Коррин («Корона»), а среди громких камбэков — Хью Джекман в роли Росомахи и Дженнифер Гарнер в роли Электры. Кроме того, осенью появились слухи о том, что в съемках якобы приняли участие звезда «Гарри Поттера» Дэниел Рэдклифф и певица Тейлор Свифт.

Аргайл: Супершпион

Комедийный экшен от создателя известной франшизы об агентах Kingsman. После вышедшего в 2022-м на Netflix сиквела «Энолы Холмс» и прошлогоднего сезона «Ведьмака» Генри Кавилл наконец-то возвращается на большие экраны.

Дата премьеры: 31 января 2024.

Страна: Великобритания, США.

Режиссер: Мэттью Вон.

В главных ролях: Генри Кавилл, София Бутелла, Кэтрин О'Хара, Брайс Даллас Ховард, Дуа Липа.

Фото Кадр из фильма «Аргайл: Супершпион»

Ближайшая премьера среди всех самых ожидаемых фильмов 2024 года — это комедийный боевик «Аргайл: Супершпион», который поставил автор популярной саги Kingsman Мэттью Вон. По сюжету замкнутой писательнице Элли Конвей, специализирующейся на шпионских романах, предстоит столкнуться с секретными агентами в реальном мире, ведь ее истории начинают претворяться в жизнь.

Саму Элли сыграла Брайс Даллас Ховард («Прислуга», «Черное зеркало»), а придуманного ею персонажа по имени Аргайл — Генри Кавилл («Ведьмак»). Также в фильме засветились оскароносный Сэм Рокуэлл и поп-звезда Дуа Липа.