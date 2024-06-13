Вышел тизер финального сезона «Элиты»

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Netflix опубликовал официальный тизер финального, восьмого сезона сериала «Элита». «Это не конец учебного года, это конец эпохи», — сказано в описании к тизеру продолжения проекта.

По сюжету финального сезона Омар (Омар Аюсо) и Надя (Мина Эль Хаммани) воссоединяются накануне выпускного в частной школе Лас-Энсинас.

Дата выхода восьмого сезона «Элиты» пока неизвестна и будет объявлена позже.