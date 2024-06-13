На Amazon Prime Video стартовал 4 сезон «Пацанов»
Сегодня, 13 июня на платформе Amazon Prime Video стартовал 4 сезон «Пацанов». Проект сосредоточен на корпорации Vought International, элитном отряде супергероев под названием «Семерка» и группировке «Пацаны», которая ему противостоит.
В сериале снялись Карл Урбан, Джек Куэйд, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Джесси Ашер, Лаз Алонсо, Чейс Кроуфорд, Томер Капон, Карен Фукухара, Нэйтан Митчелл, Колби Минифи и Клаудия Думит.
На данный момент для просмотра доступны первые три эпизода проекта.
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