Первая часть 2 сезона «Шоу 90-х» выйдет 27 июня

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27 июня на платформе Netflix выйдет первая часть второго сезона сериала «Шоу 90-х». Проект рассказывает о героине Лее, которая решает провести лето в Висконсине у бабушки с дедушкой.

В проекте снялись Кертвуд Смит, Дебра Джо Рапп, Калли Хоуп Хаверда, Эшли Ауфдерхайд, Мейс Коронел, Рейн Дои, Саманта Морелос, Максвелл Эйсии Донован, Андреа Андерс и Уилмер Вальдеррама.

Премьера второй половины сезона пройдет 24 октября.