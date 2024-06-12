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Шоу 90х 2 сезон: дата выхода и трейлер, сюжет и актеры — где смотреть
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Сегодня, 17:10

0 мин.

Первая часть 2 сезона «Шоу 90-х» выйдет 27 июня

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Шоу 90-х»
Фото Кадр из сериала «Шоу 90-х»
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27 июня на платформе Netflix выйдет первая часть второго сезона сериала «Шоу 90-х». Проект рассказывает о героине Лее, которая решает провести лето в Висконсине у бабушки с дедушкой.

В проекте снялись Кертвуд Смит, Дебра Джо Рапп, Калли Хоуп Хаверда, Эшли Ауфдерхайд, Мейс Коронел, Рейн Дои, Саманта Морелос, Максвелл Эйсии Донован, Андреа Андерс и Уилмер Вальдеррама.

Премьера второй половины сезона пройдет 24 октября.

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