Первая часть 2 сезона «Шоу 90-х» выйдет 27 июня
27 июня на платформе Netflix выйдет первая часть второго сезона сериала «Шоу 90-х». Проект рассказывает о героине Лее, которая решает провести лето в Висконсине у бабушки с дедушкой.
В проекте снялись Кертвуд Смит, Дебра Джо Рапп, Калли Хоуп Хаверда, Эшли Ауфдерхайд, Мейс Коронел, Рейн Дои, Саманта Морелос, Максвелл Эйсии Донован, Андреа Андерс и Уилмер Вальдеррама.
Премьера второй половины сезона пройдет 24 октября.
Последние новости
11 июн 20:55
11 июн 17:30
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже