Топ-5 самых красивых турецких актрис
Турецкие сериалы славятся не только романтичными сюжетами, но и обилием красивых и талантливых актрис. Популярности этих девушек можно только позавидовать — они покорили сердца миллионов зрителей по всему миру. Выбрать среди них самых-самых — задача не из легких. Но все же некоторые имена мы слышим чаще! Составили топ-5 самых красивых турецких актрис по мнению пользователей Сети.
Ханде Эрчел
Пожалуй, главная любимица поклонников турецких сериалов. Она завоевала популярность благодаря проекту «Постучись в мою дверь». Во время съемок сериала Ханде закрутила роман с экранным партнером Керемом Бюрсином (Серкан Болат), которого так обожают девушки по всему миру. Однако через время самая популярная пара Турции распалась. Сейчас актриса готовится к свадьбе с миллиардером Хаканом Сабанджи.
Ханде не только удивляет привлекательной внешностью, но и актерским талантом. Она снималась в таких известных сериалах, как «Любовь не понимает слов», «Кольцо», «Азиза» и «Опьяненные любовью» (премьера — март 2024 года).
Фахрие Эвджен
Фахрие Эвджен стала известна еще до замужества с Бураком Озчивитом — самым популярным актером Турции. Еще в 2005 году студентку с выдающейся внешностью приметили работники телестудии и пригласили пройти кастинг на роль в картине «Никогда не забывай». Фахрие утвердили. Она получила роль второго плана, которая перевернула ее жизнь.
Однако настоящую популярность актрисе принес проект «Листопад». Именно тогда публика разглядела талантливую красотку с прекрасной фигурой. После Фахрие снялась в легендарной картине «Королек — птичка певчая». Именно она помогла стать девушке актрисой номер один в родной стране.
Демет Оздемир
Демет многие знают по сериалу «Курт Сеит и Александра». Он вышел на экраны в 2014 году, а актерскую карьеру девушка начала годом ранее — в 2013-м. После ошеломительного успеха Демет снялась в таких масштабных проектах, как «Запах клубники» и «Ранняя пташка».
Актриса поражает не только талантом, но и драмами в личной жизни. Отношения с актером Юсуфом Чимом («Запах клубники») оказались скандальными: пара публично ссорилась, а потом бурно мирилась. После расставания с молодым человеком Демет стала встречаться с Сечкином Оздемиром («Светлячок»), но и этот союз продлился недолго.
Неслихан Атагюль
Неслихан Атагюль шла к карьере актрисы целенаправленно. Когда ей было 13 лет, она нашла контакты актерского агентства и позвонила туда. Узнав всю необходимую информацию, девушка попросила маму отвезти ее в агентство. С этого и начался путь Неслихан в мир кино.
Главным прорывом для девушки стал сериал «Черная любовь». Когда картина вышла на экраны, зрителей впечатлила привлекательность и индивидуальность девушки. Позже в карьере Неслихан был проект «Дочь посла», который также быстро нашел популярность у поклонников турецких сериалов.
Мерьем Узерли
О сериале «Великолепный век» слышали даже те, кто не является фанатом турецкого кинематографа. Главную героиню в культовом сериале сыграла Мерьем Узерли (Хюррем-султан). После премьеры в 2011 году ее жизнь глобально изменилась: рыжеволосая большеглазая девушка проснулась знаменитой.
Удивительно, но актриса неоднократно признавалась в любви к России. Она несколько раз прилетала в Москву, выбирала платья российского дизайнера для Каннского кинофестиваля и даже отпраздновала день рождения дочери в стиле популярного российского мультфильма.