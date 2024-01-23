Фильмы, которые будут бороться за звание лучшего на «Оскаре» — 2024
Награждение победителей пройдет 10 марта, но уже сейчас известны основные претенденты.
Американская киноакадемия объявила номинантов на 96-ю премию Оскар, а сама церемония награждения пройдет прямом эфире 10 марта. Ведущим в четвертый раз станет комик Джимми Киммел. Победителем прошлого года стал фильм от студии А24 «Все, везде и сразу».
Содержание статьи
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- Лучший актер второго плана
- Лучшая актриса второго плана
- Лучший адаптированный сценарий
- Лучший оригинальный сценарий
- Лучший иностранный фильм
- Лучший анимационный фильм
- Лучший оригинальный саундтрек
- Лучший короткометражный анимационный фильм
- Лучший короткометражный игровой фильм
- Лучшие костюмы
- Лучший грим и прически
Лучший фильм
- «Оппенгеймер» — режиссер Кристофер Нолан;
- «Убийцы цветочной луны» — режиссер Мартин Скорсезе;
- «Бедные-несчастные» — режиссер Йоргос Лантимос;
- «Барби» — режиссер Грета Гервиг;
- «Маэстро» — режиссер Брэдли Купер;
- «Оставленные» — режиссер Александр Пэйн;
- «Зона интересов» — режиссер Джонатан Глейзер;
- «Прошлые жизни» — режиссер Селин Сон;
- «Анатомия падения» — режиссер Жюстин Трие;
- «Американское чтиво» — режиссер Корд Джефферсон.
Лучший актер
- Брэдли Купер («Маэстро»)
- Колман Доминго («Растин»)
- Пол Джаматти («Оставленные»)
- Киллиан Мерфи («Оппенгеймер»)
- Джеффри Райт («Американское чтиво»)
Лучшая актриса
- Аннетт Бенинг («Дайана Найэд»)
- Лили Гладстоун («Убийцы цветочной луны»)
- Сандра Хюллер («Анатомия падения»)
- Кэри Маллиган («Маэстро»)
- Эмма Стоун («Бедные-несчастные»)
Лучший режиссер
- Жастин Трие («Анатомия падения»)
- Мартин Скорсезе («Убийцы цветочной луны»)
- Кристофер Нолан («Оппенгеймер»)
- Йоргос Лантимос («Бедные-несчастные»)
- Джонатан Глейзер («Зона интересов»)
Лучший актер второго плана
- Стерлинг К. Браун («Американское чтиво»)
- Роберт Де Ниро («Убийцы цветочной луны»)
- Роберт Дауни-мл. («Оппенгеймер»)
- Райан Гослинг («Барби»)
- Марк Руффало («Бедные-несчастные»)
Лучшая актриса второго плана
- Эмили Блант («Оппенгеймер»)
- Дэниэль Брукс («Цвет пурпурный»)
- Америка Феррера («Барби»)
- Джоди Фостер («Дайана Найэд»)
- Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»)
Лучший адаптированный сценарий
- «Американское чтиво»
- «Барби»
- «Оппенгеймер»
- «Бедные-несчастные»
- «Зона интереса»
Лучший оригинальный сценарий
- «Анатомия падения»
- «Оставленные»
- «Маэстро»
- «Май декабрь»
- «Прошлые жизни»
Лучший международный художественный фильм
- Германия: «Учительская»
- Италия: «Я — капитан»
- Япония: «Идеальные дни»
- Испания: «Общество снега»
- Великобритания: «Зона интересов»
Лучший иностранный фильм
- «Я — капитан»
- «Идеальные дни»
- «Зона интереса»
Лучший анимационный полнометражный фильм
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«Человек-паук: Паутина вселенных» — режиссер Жуакин Душ Сантуш, Кемп Пауэрс, Джастин Томпсон;
-
«Элементарно» — режиссер Питер Сон;
-
«Мальчик и птица» — режиссер Хаяо Миядзаки;
-
«Нимона» — режиссер Ник Бруно, Трой Квон;
-
«Мечты робота» — режиссер Пабло Берхер.
Лучший оригинальный саундтрек
- «Американское чтиво»
- «Индиана Джонс и колесо судьбы»
- «Убийцы цветочной луны»
- «Оппенгеймер»
- «Бедные-несчастные»
Лучший короткометражный анимационный фильм
- «Письмо свинье»
- «Девяносто пять чувств»
- «Наша униформа»
- «Толстокожий»
- «Война окончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко»
Лучший короткометражный игровой фильм
- «После»
- «Непобедимый»
- «Рыцарь удачи»
- «Красный, белый и голубой»
- «Чудесная история Генри Шугара»
Лучшие костюмы
- «Барби»
- «Убийцы цветочной луны»
- «Наполеон»
- «Оппенгеймер»
- «Бедные-несчастные»
Лучший грим и прически
- «Голда. Судный день»
- «Убийцы цветочной луны»
- «Маэстро»
- «Наполеон»
- «Оппенгеймер»
- «Бедные-несчастные»
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