Американская киноакадемия объявила номинантов на 96-ю премию Оскар, а сама церемония награждения пройдет прямом эфире 10 марта. Ведущим в четвертый раз станет комик Джимми Киммел. Победителем прошлого года стал фильм от студии А24 «Все, везде и сразу».

Лучший фильм

«Оппенгеймер» — режиссер Кристофер Нолан;

«Убийцы цветочной луны» — режиссер Мартин Скорсезе;

«Бедные-несчастные» — режиссер Йоргос Лантимос;

«Барби» — режиссер Грета Гервиг;

«Маэстро» — режиссер Брэдли Купер;

«Оставленные» — режиссер Александр Пэйн;

«Зона интересов» — режиссер Джонатан Глейзер;

«Прошлые жизни» — режиссер Селин Сон;

«Анатомия падения» — режиссер Жюстин Трие;

«Американское чтиво» — режиссер Корд Джефферсон.

Лучший актер

Брэдли Купер («Маэстро»)

Колман Доминго («Растин»)

Пол Джаматти («Оставленные»)

Киллиан Мерфи («Оппенгеймер»)

Джеффри Райт («Американское чтиво»)

Лучшая актриса

Аннетт Бенинг («Дайана Найэд»)

Лили Гладстоун («Убийцы цветочной луны»)

Сандра Хюллер («Анатомия падения»)

Кэри Маллиган («Маэстро»)

Эмма Стоун («Бедные-несчастные»)

Лучший режиссер

Жастин Трие («Анатомия падения»)

Мартин Скорсезе («Убийцы цветочной луны»)

Кристофер Нолан («Оппенгеймер»)

Йоргос Лантимос («Бедные-несчастные»)

Джонатан Глейзер («Зона интересов»)

Лучший актер второго плана

Стерлинг К. Браун («Американское чтиво»)

Роберт Де Ниро («Убийцы цветочной луны»)

Роберт Дауни-мл. («Оппенгеймер»)

Райан Гослинг («Барби»)

Марк Руффало («Бедные-несчастные»)

Лучшая актриса второго плана

Эмили Блант («Оппенгеймер»)

Дэниэль Брукс («Цвет пурпурный»)

Америка Феррера («Барби»)

Джоди Фостер («Дайана Найэд»)

Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»)

Лучший адаптированный сценарий

«Американское чтиво»

«Барби»

«Оппенгеймер»

«Бедные-несчастные»

«Зона интереса»

Лучший оригинальный сценарий

«Анатомия падения»

«Оставленные»

«Маэстро»

«Май декабрь»

«Прошлые жизни»

Лучший международный художественный фильм

Германия: «Учительская»

Италия: «Я — капитан»

Япония: «Идеальные дни»

Испания: «Общество снега»

Великобритания: «Зона интересов»

Лучший иностранный фильм

«Я — капитан»

«Идеальные дни»

«Зона интереса»

Лучший анимационный полнометражный фильм

«Человек-паук: Паутина вселенных» — режиссер Жуакин Душ Сантуш, Кемп Пауэрс, Джастин Томпсон;

«Элементарно» — режиссер Питер Сон;

«Мальчик и птица» — режиссер Хаяо Миядзаки;

«Нимона» — режиссер Ник Бруно, Трой Квон;

«Мечты робота» — режиссер Пабло Берхер.

Лучший оригинальный саундтрек

«Американское чтиво»

«Индиана Джонс и колесо судьбы»

«Убийцы цветочной луны»

«Оппенгеймер»

«Бедные-несчастные»

Лучший короткометражный анимационный фильм

«Письмо свинье»

«Девяносто пять чувств»

«Наша униформа»

«Толстокожий»

«Война окончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко»

Лучший короткометражный игровой фильм

«После»

«Непобедимый»

«Рыцарь удачи»

«Красный, белый и голубой»

«Чудесная история Генри Шугара»

Лучшие костюмы

«Барби»

«Убийцы цветочной луны»

«Наполеон»

«Оппенгеймер»

«Бедные-несчастные»

Лучший грим и прически