Календарь премьер: даты релизов главных сериалов 2024 года

Киножурналист собрала подборку с самыми ожидаемыми премьерами сериалов 2024 года

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Следующий год порадует любителей сериалов как новыми проектами, так и продолжением уже полюбившихся. Рассказываем о главных премьерах сериалов, которые выйдут в 2024 году.

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«Профессор Т.» — 3-й сезон

Дата премьеры: 1 января 2024 года.

Страна: Германия.

Жанр: триллер, драма, криминал, детектив.

Режиссер: Томас Ян.

В главных ролях: Маттиас Мачке, Андреас Хельги Шмид, Юлиа Бремерман, Александра фон Шверин, Хеди Кригескотте.

«Турист» — 2-й сезон

Дата премьеры: 1 января 2024 года.

Страна: Великобритания, Австралия, США.

Жанр: боевик, триллер, драма, детектив.

Режиссер: Дэниэл Неттхейм, Кейт Долан, Лиза Мулкахи.

В главных ролях: Джейми Дорнан, Даниэль Макдональд, Виктория Харалабиду, Шалом Брюн-Фрэнклин, Олуэн Фуэре.

Где смотреть: Max.

«Ла-Брея» — 3-й сезон

Дата премьеры: 9 января 2024 года.

Страна: США.

Жанр: фантастика, приключения, фэнтези, драма.

Режиссер: Адам Дэвидсон, Тор Фройденталь.

В главных ролях: Натали Зиа, Оуэн Маккен, Джек Мартин, Джон Седа.

Где смотреть: NBC.

«Криминальное прошлое» — 1-й сезон

Дата премьеры: 10 января 2024 года.

Страна: Великобритания, США.

Жанр: триллер, драма, криминал.

Режиссер: Джим Лоуч.

В главных ролях: Питер Капальди, Каш Джамбо, Шон Дули, Чарли Крид-Майлз, Айша Кала.

Где смотреть: Apple TV+.

«Эхо» — 1-й сезон

Дата премьеры: 10 января 2024 года.

Страна: США.

Жанр: фантастика, боевик, драма, криминал.

Режиссер: Катриона Маккензи, Сидни Фриланд.

В главных ролях: Алаква Кокс, Винсент Д'Онофрио, Зан Маккларнон, Чарли Кокс, Девери Джейкобс.

Где смотреть: Disney+.

«Третий лишний» — 1-й сезон

Дата премьеры: 11 января 2024 года.

Страна: США.

Жанр: комедия.

Режиссер: Сет Макфарлейн.

В главных ролях: Скотт Граймз, Аланна Юбак, Сет Макфарлейн, Макс Буркхолдер, Джорджиа Уигэм.

Где смотреть: Peacock.

«Настоящий детектив: Страна ночи» — 4-й сезон

Дата премьеры: 14 января 2024 года.

Страна: США.

Жанр: детектив, криминал, триллер, драма.

Режиссер: Исса Лопес.

В главных ролях: Джоди Фостер, Кали Рейс, Кристофер Экклстон, Фиона Шоу, Джон Хоукс.

Где смотреть: Max.

«Месье Спейд» — 1-й сезон

Дата премьеры: 14 января 2024 года.

Страна: США.

Жанр: детектив, триллер, криминал, драма.

Режиссер: Скотт Фрэнк.

В главных ролях: Клайв Оуэн, Ребекка Рут, Оскар Лесаж, Кара Боссом, Ян Туаль.

Где смотреть: AMC+.

«Зорро» — 1-й сезон

Дата премьеры: 19 января 2024 года.

Страна: Испания.

Жанр: боевик, триллер, приключения, мелодрама.

Режиссер: Хавьер Кинтас, Хорхе Сааведра, Хосе Луис Алегрия.

В главных ролях: Мигель Бернардо, Рената Нотни, Далия Чукоатль, Эмильяно Зурита, Андрес Алмейда.

Где смотреть: Amazon Prime Video.

«Путь домой» — 2-й сезон

Дата премьеры: 21 января 2024 года.

Страна: Канада, США.

Жанр: драма.

Режиссер: Гран Харви, Норма Бэйли, Нимиша Мукерджи, Шамми Шариф.

В главных ролях: Кайлер Ли, Ивэн Уильямс, Сэди Лафламм-Сноу, Энди Макдауэлл, Александра Хук.

«Грисельда» — 1-й сезон

Дата премьеры: 25 января 2024 года.

Страна: США.

Жанр: криминал, биография, драма.

Режиссер: Андрес Байс.

В главных ролях: София Вергара, Мартин Родригес, Роса Очоа, Мартин Фахардо, Орландо Пинеда.

Где смотреть: Netflix.

«Экспаты» — 1-й сезон

Дата премьеры: 26 января 2024 года.

Страна: США.

Жанр: драма.

Режиссер: Лулу Ван.

В главных ролях: Николь Кидман, Сарайю Блю, Ю Джи-ен, Брайан Ти, Джек Хьюстон.

Где смотреть: Amazon Prime Video.

«Властелины воздуха» — 1-й сезон

Дата премьеры: 26 января 2024 года.

Страна: США.

Жанр: военный, боевик, история.

Режиссер: Кэри Дзедзи Фукунага, Анна Боден, Райан Флек, Ди Риис, Тимоти Ван Паттен.

В главных ролях: Остин Батлер, Каллум Тернер, Энтони Бойл, Барри Кеоган, Нэйт Манн.

Где смотреть: Apple TV+.

«Кайфтаун» — 3-й сезон

Дата премьеры: 26 января 2024 года.

Страна: США.

Жанр: драма, криминал, детектив.

Режиссер: Эгил Эгилссон, Рэйчел Моррисон, Майкл Оффер.

В главных ролях: Моника Реймунд, Райли Воулкел, Аткинс Эстимонд, Дон Норвуд, Амори Ноласко.

Где смотреть: Starz.

Фото Кадр из сериала «Настоящий детектив: Страна ночи»

Февраль

«Гений» — 4-й сезон

Дата премьеры: 1 февраля 2024 года.

Страна: США.

Жанр: драма, биография, история.

Режиссер: Кеннет Биллер, Энтони Хемингуэй, Кевин Хукс.

В главных ролях: Саманта Колли, Сет Гейбл, Антонио Бандерас, Клеманс Поэзи, Синтия Эриво.

Где смотреть: Disney+.

«Мистер и миссис Смит» — 1-й сезон

Дата премьеры: 2 февраля 2024 года.

Страна: США, Великобритания.

Жанр: боевик, триллер, комедия, криминал.

Режиссер: Кристиан Спренгер.

В главных ролях: Дональд Гловер, Майя Эрскин, Пол Дано, Паркер Поузи, Алекс Хюн.

Где смотреть: Amazon Prime Video.

«Умерь свой энтузиазм» — 12-й сезон

Дата премьеры: 4 февраля 2024 года.

Страна: США.

Жанр: комедия.

Режиссер: Роберт Б. Уайди, Джефф Шаффер, Ларри Чарльз.

В главных ролях: Ларри Дэвид, Джефф Гарлин, Шерил Хайнс, Сьюзи Эссман, Ричард Льюис.

Где смотреть: HBO.

«Еще не мертва» — 2-й сезон

Дата премьеры: 7 февраля 2024 года.

Страна: США.

Жанр: комедия.

Режиссер: Дин Холлэнд, Аня Адамс, Шери Давани.

В главных ролях: Джина Родригес, Ханна Саймон, Лорен Эш, Рик Глассман, Джош Бандэй.

Где смотреть: Hulu.

«Коннеры» — 6-й сезон

Дата премьеры: 7 февраля 2024 года.

Страна: США.

Жанр: комедия.

Режиссер: Джоди Марголин, Гейл Манкусо, Робби Кантримэн.

В главных ролях: Джон Гудман, Лори Меткаф, Сара Гилберт, Алисия Горансон, Эмма Кинни.

«Начальная школа Эбботт» — 3-й сезон

Дата премьеры: 7 февраля 2024 года.

Страна: США.

Жанр: комедия.

Режиссер: Рэндолл Айнхорн, Дженнифер Челотта, Шери Давани.

В главных ролях: Кинта Брансон, Тайлер Джеймс Уильямс, Джанелл Джеймс, Лиза Энн Уолтер, Шерил Ли Ральф.

Где смотреть: Star+.

«Хало» — 2-й сезон

Дата премьеры: 7 февраля 2024 года.

Страна: США.

Жанр: фантастика, боевик.

Режиссер: Отто Батхерст, Джонатан Либесман, Роэль Рейн.

В главных ролях: Пабло Шрайбер, Шабана Азми, Наташа Кулзач, Олив Грэй, Ерин Ха.

Где смотреть: Paramount+.

«Один день» — 1-й сезон

Дата премьеры: 8 февраля 2024 года.

Страна: Великобритания.

Жанр: драма, комедия, мелодрама.

Режиссер: Молли Мэннерс, Люк Снеллин, Джон Хардуик, Кейт Хьюитт.

В главных ролях: Лео Вудалл, Амбика Мод, Эмбер Грэппи, Тим Макиннерни, Джонни Уэлдон.

«ФБР» — 6-й сезон

Дата премьеры: 13 февраля 2024 года.

Страна: США.

Жанр: боевик, триллер, драма, криминал, детектив.

Режиссер: Алекс Чаппл, Жан Де Сегонзак, Стивен Серджик.

В главных ролях: Мисси Перегрим, Зико Заки, Джереми Систо, Джон Бойд, Алана де ла Гарса.

«Детство Шелдона» — 7-й сезон

Дата премьеры: 15 февраля 2024 года.

Страна: США.

Жанр: комедия.

Режиссер: Алекс Рейд, Джаффар Махмуд, Крис Кох.

В главных ролях: Иэн Армитедж, Зои Перри, Лэнс Барбер, Монтана Джордан, Реган Реворд.

Где смотреть: CBS.

«Помоги мне, Тодд» — 2-й сезон

Дата премьеры: 15 февраля 2024 года.

Страна: США.

Жанр: драма, комедия, криминал, детектив.

Режиссер: Нэнси Хауэр, Майкл Спиллер, Эли Лерой.

В главных ролях: Марша Гей Харден, Скайлар Эстин, Мадлен Уайз, Тристен Дж. Вингер, Инга Шлингманн.

Где смотреть: CBS.

«Призраки» — 3-й сезон

Дата премьеры: 15 февраля 2024 года.

Страна: Великобритания, США.

Жанр: фэнтези, комедия.

Режиссер: Трент О'Доннелл, Кэти Лок О'Брайэн, Джей Карас.

В главных ролях: Роуз Макайвер, Уткарш Амбудкар, Брэндон Скотт Джонс, Даниэль Пиннок, Ричи Мориарти.

Где смотреть: CBS.

«Голубая кровь» — 14-й сезон

Дата премьеры: 16 февраля 2024 года.

Страна: США.

Жанр: триллер, драма, криминал, детектив.

Режиссер: Дэвид Баррет, Ральф Хемекер, Роберт Хармон.

В главных ролях: Донни Уолберг, Бриджет Мойнэхэн, Уилл Эстес, Лен Кариу, Том Селлек.

«Жизнь и Бет» — 2-й сезон

Дата премьеры: 16 февраля 2024 года.

Страна: США.

Жанр: драма, комедия.

Режиссер: Райан Макфол, Эми Шумер, Кевин Кэйн.

В главных ролях: Эми Шумер, Майкл Рапапорт, Яманеика Сондерс, Виолет Янг, Майкл Сера.

Где смотреть: Hulu.

«Аватар: Легенда об Аанге» — 1-й сезон

Дата премьеры: 22 февраля 2024 года.

Страна: США.

Жанр: фэнтези, боевик, драма, комедия, приключения.

Режиссер: Майкл Гои, Розанна Лян, Джаббар Райсани.

В главных ролях: Гордон Кормье, Тэмлин Томита, Дэниэл Дэ Ким, Элизабет Ю, Пол Ли.

Где смотреть: Netflix.

«Ходячие мертвецы: Выжившие» — 1-й сезон

Дата премьеры: 25 февраля 2024 года.

Страна: США.

Жанр: ужасы, фантастика, драма.

Режиссер: Грег Никотеро.

В главных ролях: Фрэнки Киньонес, Эндрю Линкольн, Данай Гурира, Лесли-Энн Брандт, Поллианна Макинтош.

Где смотреть: AMC+.

Фото Кадр из сериала «Мистер и Миссис Смит»

Март

«Режим» — 1-й сезон

Дата премьеры: 3 марта 2024 года.

Страна: США.

Жанр: драма.

Режиссер: Стивен Фрирз, Джесика Хоббс.

В главных ролях: Кейт Уинслет, Андреа Райзборо, Марта Плимптон, Маттиас Шонартс, Гийом Гальенн.

Где смотреть: Max.

«Сигнал тревоги» — 2-й сезон

Дата премьеры: 5 марта 2024 года.

Страна: США.

Жанр: боевик, триллер, драма, криминал, детектив.

Режиссер: Адам Кэйн, Кристин Мур, Майкл Оффер.

В главных ролях: Скотт Каан, Даня Рамирес, Райан Бруссар, Грэм Верчир, Файвел Стюарт.

Где смотреть: Fox.

«Уборщица» — 3-й сезон

Дата премьеры: 5 марта 2024 года.

Страна: США.

Жанр: триллер, драма, криминал.

Режиссер: Милан Чейлов, Марисоль Торрес.

В главных ролях: Элоди Юнг, Адан Канто, Оливер Хадсон, Марта Миллан, Шон Лью.

Где смотреть: FOX.

«Анатомия страсти» — 20-й сезон

Дата премьеры: 14 марта 2024 года.

Страна: США.

Жанр: драма, мелодрама.

Режиссер: Роб Корн, Кевин Маккидд, Дебби Аллен.

В главных ролях: Шандра Уилсон, Джеймс Пикенс мл., Эллен Помпео, Джастин Чэмберс, Кевин Маккидд.

Где смотреть: AMC.

«Задача трех тел» — 1-й сезон

Дата премьеры: 21 марта 2024 года.

Страна: США.

Жанр: фантастика, фэнтези, драма, детектив, приключения.

Режиссер: Минки Спиро, Дерек Цан.

В главных ролях: Марло Келли, Саамер Усмани, Джован Адепо, Розалинд Чао, Джон Брэдли.

Где смотреть: Netflix.

Фото Кадр из сериала «Режим»

Апрель

«Фоллаут» — 1-й сезон

Дата премьеры: 12 апреля 2024 года.

Страна: США.

Жанр: фантастика, боевик, драма, приключения, военный.

Режиссер: Джонатан Нолан.

В главных ролях: Мойзес Ариас, Джонни Пембертон, Элла Пернелл, Уолтон Гоггинс, Кайл Маклоклен.

Где смотреть: Amazon Prime Video.

«Полиция Токио» — 2-й сезон

Дата премьеры: 25 апреля 2024 года.

Страна: США.

Жанр: триллер, драма, криминал.

Режиссер: Джозеф Владыка, Киека Миядзаки, Майкл Манн.

В главных ролях: Коси Уэхара, Энсел Элгорт, Кэн Ватанабэ, Рэйчел Келлер, Се Касамацу.

Где смотреть: Max.

Фото Кадр из сериала «Фоллаут»

Май

«Бриджертоны» — 3-й сезон

Дата премьеры: 16 мая 2024 года.

Страна: США.

Жанр: драма, мелодрама.

Режиссер: Том Верика, Триша Брок, Шери Фоксон.

В главных ролях: Джули Эндрюс, Фиби Дайневор, Реге-Жан Пейдж, Джонатан Бейли, Никола Кохлан.

Где смотреть: Netflix.