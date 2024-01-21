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Лучшие сериалы по версии Эмми за последние годы
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:00

7 мин.

8 лучших сериалов последних лет по версии «Эмми»

Татьяна Беленкова
Киножурналист
Кадр из сериала «Тед Лассо»
Фото Кадр из сериала «Тед Лассо»
Кадр из сериала «Шиттс Крик»
Фото Кадр из сериала «Шиттс Крик»
Кадр из сериала «Корона»
Фото Кадр из сериала «Корона»
Кадр из сериала «Белый лотос»
Фото Кадр из сериала «Белый лотос»
Кадр из сериала «Начальная школа «Эбботт»
Фото Кадр из сериала «Начальная школа «Эбботт»
Кадр из сериала «Тед Лассо»
Фото Кадр из сериала «Тед Лассо»
Кадр из сериала «Грызня»
Фото Кадр из сериала «Грызня»
Кадр из сериала «Медведь»
Фото Кадр из сериала «Медведь»
Кадр из сериала «Наследники»
Фото Кадр из сериала «Наследники»
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15 января стали известны новые обладатели главной телевизионной награды: на сей раз среди триумфаторов прайм-тайм премии «Эмми» оказались «Наследники», «Медведь» и «Грызня». Рассказываем об этих и других сериалах, которые на протяжении последних лет неоднократно обходили своих конкурентов в борьбе за заветную статуэтку.

Наследники

Год: 2018-2023 (4 сезона).
Страна: США.
В главных ролях: Брайан Кокс, Джереми Стронг, Киран Калкин, Сара Снук, Мэттью Макфэдиен.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2.
Рейтинг IMDb: 8,9.

Кадр из сериала «Наследники»
Фото Кадр из сериала «Наследники»

Только в этом году финальный сезон «Наследников» собрал целую россыпь наград в основных категориях: «Лучший драматический сериал», «Лучший актер в драматическом сериале» (Киран Калкин), «Лучшая актриса в драматическом сериале» (Сара Снук), «Лучший актер второго плана в драматическом сериале» (Мэттью Макфэдиен), «Лучшая режиссура драматического сериала» и «Лучший сценарий драматического сериала».

Медведь, Джереми Аллен Уайт. «Эмми» — 2023: полный список номинантов и победителей

Напомним, что сюжет разворачивается вокруг владельца медиакорпорации Waystar Royco Логана Роя и его детей, между которыми начинается нешуточная борьба за власть.

Медведь

Год: 2022-наст.вр. (2 сезона)
Страна: США.
В главных ролях: Джереми Аллен Уайт, Эбон Мосс-Бакрак, Айо Эдебири, Лайонел Бойс, Лиза Колон-Зайас.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.
Рейтинг IMDb: 8,6.

Кадр из сериала «Медведь»
Фото Кадр из сериала «Медведь»

В отличие от драмы «Наследники», «Медведь» доминирует в комедийной категории. Среди номинаций, в которых проекту удалось одержать победу в этом году — «Лучший комедийный сериал», «Лучший актер в комедийном сериале» (Джереми Аллен Уайт), «Лучший актер второго плана в комедийном сериале» (Эбон Мосс-Бакрак), «Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале» (Айо Эдебири), «Лучшая режиссура комедийного сериала» и «Лучший сценарий комедийного сериала».

Главный герой этой истории — молодой шеф-повар Карми, который возвращается в Чикаго, чтобы спасти ресторан, которым когда-то владел его старший брат.

Грызня

Год: 2023 (1 сезон).
Страна: США.
В главных ролях: Стивен Ян, Али Вонг, Джозеф Ли, Янг Мазино, Дэвид Чоу.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.
Рейтинг IMDb: 8,0.

Кадр из сериала «Грызня»
Фото Кадр из сериала «Грызня»

Триумфатором среди мини-сериалов по итогам 2023 года стала «Грызня»: в ее активе — победа в номинациях «Лучший мини-сериал», «Лучший актер в мини-сериале или фильме» (Стивен Ян), «Лучшая актриса в мини-сериале или фильме» (Али Вонг), «Лучшая режиссура мини-сериала, фильма или драматической программы» и «Лучший сценарий мини-сериала, фильма или драматической программы».

Завязкой сюжета становится столкновение двух автомобилей на парковке, в результате которого жизнь разнорабочего Дэнни и бизнесвумен Эми превращается в жесткое противостояние.

Тед Лассо

Год: 2020-2023 (3 сезона).
Страна: США, Великобритания.
В главных ролях: Джейсон Судейкис, Бретт Голдстин, Ханна Уэддингхэм, Джереми Свифт, Фил Данстер.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,5.
Рейтинг IMDb: 8,8.

Кадр из сериала «Тед Лассо»
Фото Кадр из сериала «Тед Лассо»

В этом году «Тед Лассо» не смог совладать с «Медведем», зато, например, в 2022-м ему покорились следующие категории: «Лучший комедийный сериал», «Лучший актер в комедийном сериале» (Джейсон Судейкис), «Лучший актер второго плана в комедийном сериале» (Бретт Голдстин) и «Лучшая режиссура комедийного сериала». Кроме того, заветную статуэтку имеет и Ханна Уэддингхэм, которая победила в категории «Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале» в 2021-м.

В центре истории — футбольный клуб «Ричмонд»: его новым тренером становится американец, который не разбирается в европейском футболе, а владелица и вовсе втайне надеется на провал команды.

Начальная школа «Эбботт»

Год: 2021 — настоящее время (3 сезона).
Страна: США.
В главных ролях: Кинта Брансон, Тайлер Джеймс Уильямс, Джанелл Джеймс, Лиза Энн Уолтер, Шерил Ли Ральф.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.
Рейтинг IMDb: 8,2.

Кадр из сериала «Начальная школа «Эбботт»
Фото Кадр из сериала «Начальная школа «Эбботт»

В этом году «Начальная школа «Эбботт» одержала победу в номинации «Лучшая актриса в комедийном сериале» (Кинта Брансон), в 2022-м — в номинациях «Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале» (Шерил Ли Ральф) и «Лучший сценарий комедийного сериала» (и вновь Кинта Брансон, которая, помимо всего прочего, еще и продюсирует проект).

Действие ситкома разворачивается в самой обычной школе. Здесь учительница начальных классов Джанин Тигс и ее коллеги самоотверженно учат детей, несмотря на проблемы с финансированием и управлением.

Белый лотос

Год: 2021-наст.вр. (3 сезона)
Страна: США.
В главных ролях: Мюррэй Бартлетт, Конни Бриттон, Дженнифер Кулидж, Александра Даддарио, Фред Хехингер.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5.
Рейтинг IMDb: 8,0.

Кадр из сериала «Белый лотос»
Фото Кадр из сериала «Белый лотос»

Среди свежих побед «Белого лотоса» на «Эмми» — триумф Дженнифер Кулидж в категории «Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале». В 2022-м первый сезон принес актрисе и ее коллеге Мюррэю Бартлетту статуэтки в категориях «Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или фильме» и «Лучший актер второго плана в мини-сериале или фильме», ну а «Белый лотос» тогда победил в номинациях «Лучший мини-сериал», «Лучшая режиссура мини-сериала, фильма или драматической программы» и «Лучший сценарий мини-сериала, фильма или драматической программы».

Пока создатели проекта продолжают оглашать имена тех, кто пополнит актерский состав следующего сезона, напомним, что сериал повествует о гостях элитного курорта, на котором происходит убийство.

Корона

Год: 2016-2023 (6 сезонов).
Страна: Великобритания.
В главных ролях: Клэр Фой, Оливия Колман, Имелда Стонтон, Мэтт Смит, Тобайас Мензис, Джонатан Прайс.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,3.
Рейтинг IMDb: 8,6.

Кадр из сериала «Корона»
Фото Кадр из сериала «Корона»

Многосерийный байопик «Корона» на протяжении последних лет непременно участвует в гонке за «Эмми»: так, например, в одном только 2021 году его отметили в номинациях «Лучший драматический сериал», «Лучший актер в драматическом сериале» (Джош О'Коннор), «Лучшая актриса в драматическом сериале» (Оливия Колман), «Лучший актер второго плана в драматическом сериале» (Тобайас Мензис), «Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале» (Джиллиан Андерсон), «Лучшая приглашенная актриса в драматическом сериале» (Клэр Фой), «Лучшая режиссура драматического сериала» и «Лучший сценарий драматического сериала».

Проект, охватывающий период с 1947 года по наши дни, повествует о судьбах членов королевской семьи, в первую очередь Елизаветы II. Отправной точкой сюжета становится ее свадьба с принцем Филиппом.

Шиттс Крик

Год: 2015-2020 (6 сезонов).
Страна: Канада, США.
В главных ролях: Юджин Леви, Кэтрин О'Хара, Дэн Леви, Энни Мерфи, Крис Эллиот.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1.
Рейтинг IMDb: 8,5.

Кадр из сериала «Шиттс Крик»
Фото Кадр из сериала «Шиттс Крик»

До «Медведя» и «Теда Лассо» лидером комедийной категории был ситком «Шиттс Крик»: в 2020 году он заработал «Эмми» в номинациях «Лучший комедийный сериал», «Лучший актер в комедийном сериале» (Юджин Леви), «Лучшая актриса в комедийном сериале» (Кэтрин О'Хара), «Лучший актер второго плана в комедийном сериале» (Дэн Леви), «Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале» (Энни Мерфи), «Лучшая режиссура комедийного сериала» и «Лучший сценарий комедийного сериала» (в двух последних вновь отметился Дэн Леви).

По сюжету, бизнесмен Джонни Роуз, его жена (бывшая актриса) Мойра и двое взрослых детей Дэвид и Алексис вынуждены перебраться в городок Шиттс Крик: после финансового краха семья, которая еще недавно купалась в роскоши, вынуждена жить в дешевом мотеле.

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