Зак Снайдер собирает команду в «Мятежной Луне, часть 1: Дитя огня»

На стриминговой площадке Netflix вышла первая часть дилогии Зака Снайдера «Мятежная Луна». Фильм с подзаголовком «Дитя огня» знакомит зрителя с новой вселенной, созданной режиссером в соавторстве с Шеем Хаттеном и Куртом Джонстадом.

Изначально история о бравых повстанцах, борящихся с космической тиранией, должна была стать частью вселенной «Звездных войн». Но режиссер и студия не пришли к соглашению, творческий союз не сложился. В конце концов зрители получили оригинальный проект. Зак Снайдер в интервью не раз заявлял, что не хотел строить историю своего проекта вокруг известных персонажей далекой-далекой галактики. Более того, режиссер желал, чтобы фильм получил рейтинг R (лица, не достигшие 17-летнего возраста, допускаются на фильм только в сопровождении одного из родителей либо законного представителя), что фактически невозможно во вселенной джедаев и ситхов.

Но вот, спустя почти десять лет после переговоров с LucasFilm, один из самых видных авторов расширенной вселенной DC выпускает свой проект, который, по задумке, должен стать первой частью новой обширной кинематографической вселенной. Забежим немного вперед и скажем, что, похоже, у главного любителя библейских отсылок в Голливуде исполнить задуманное не получилось.

О чем фильм «Мятежная Луна»

Сюжет стартует на небольшой планете. Первые сцены демонстрируют быт и верования маленького фермерского поселения, все жители которого трудятся на полях и всю свою жизнь посвящают сбору урожая. Именно в таких условиях живет главная героиня Кора в исполнении Софии Бутеллы — только вот сама она явно не фермер и ее история не так проста, как может показаться. Хотя, будем честны, бэкграунд персонажа, как и весь сюжет фильма, не блещет оригинальностью.

Фото Кадр из фильма «Мятежная Луна»

Но вернемся к Коре. Будучи бывшим элитным солдатом Материнского мира, или Праматери — местного аналога галактической империи, она тихо живет посреди мирных сельских пейзажей, пока однажды эту идиллию не нарушает появление военного дредноута (корабля).

Казалось бы, здесь можно прекратить рассказ о сюжете и не раскрывать никаких серьезных спойлеров — только вот даже если история будет известна зрителю заранее, то ничего не изменится: фильм не станет хуже, но и лучше тоже не станет.

По всем законам жанра в поселение вторгаются злые солдаты и требуют отдать все припасы. Кора с помощником, который чувствует вину за смерть главы деревни, отправляется в путешествие, дабы собрать команду сопротивления. И если вы представили себе что-то в духе сериала «Андор» из той же вселенной «Звездных войн» (повстанческие идеи пронизывают идеи общества, деньги на их исполнение выделяются оппозиционными сенаторами, а грязную работу выполняют идеологически заряженные работяги), то забудьте — здесь ничего этого нет. В течение первых полутора часов фильма зрителям будут демонстрировать «видеовизитки» персонажей, каждый из которых запомнится вам эпичной дракой или речью и, за редким исключением, плотной мускулатурой.

Фото Кадр из фильма «Мятежная Луна»

Впрочем, по ходу сюжета зрителя ждет и сюжетный поворот, до скрежета в зубах пошлый и читаемый по диалогам, но все-таки оживляющий повествование и приводящий к эпичной финальной битве.

Да, можно сказать, что оригинальные «Звездные войны» тоже не верх сценарного искусства, но давайте вспомним, что именно фильм 1977 года заложил фундамент для современного массового кино и фактически начал эпоху блокбастеров.

Актерский состав «Мятежной Луны»

Трейлеры проекта представляли каждого из персонажей. Один из героев седлал грифона, вторая билась с паучихой, являющейся наполовину человеком, — и все это в фильме есть, только вот зачем? За время знакомства с персонажами зритель узнает о них лишь имя и регалии. И далеко не факт, что эти громкие во вселенной «Мятежной Луны» имена вообще запомнятся. Например, генерал-отступник, зовущийся Титом (Джимон Хонсу) и сражающийся на местном аналоге Колизея, останется в памяти лишь потому, что зовут его как римского императора из династии Флавиев. А как зовут местного аналога Джона Картера (Стаз Наир) или же контрабандиста (Чарли Ханнэм) — вы точно не вспомните. Но самое главное, что это и не нужно. Для зрителя важна Кора и... все.

Фото Кадр из фильма «Мятежная Луна»

В целом было бы странно ожидать яркой актерской игры от эпичного космического фэнтези Зака Снайдера. Здесь половина персонажей выглядят как участники конкурса «Мистер Олимпия» (ждем Криса Бамстеда в триквеле, если таковой случится). Да и времени на раскрытие персонажей между спецэффектами просто не остается.

Единственное, что нельзя не отметить, — хореографию в исполнении Софии Бутеллы, сыгравшей главную роль. Если истории о том, что актриса сама исполняла все трюки в фильме, правдивы, то девушка — одна из тех, кто по-настоящему потел в кадре. Поверить в это легко, особенно учитывая прошлое Софии. Она талантливая танцовщица, раньше входила в олимпийскую сборную Франции по художественной гимнастике.

Фото Кадр из фильма «Мятежная Луна»

Несмотря на формальное наличие верховного зла в повествовании, злодей в фильме на самом деле один — адмирал Нобл. Эд Скрейн, исполнивший его роль, хоть и не стесняется переигрывать, но вполне себе убедителен в роли беспринципного садиста.

Визуал фильма

Говоря о «Мятежной Луне», Зак Снайдер не раз заявлял, что, как и Джордж Лукас, вдохновлялся творчеством великого японского режиссера Акиры Куросавы и фактически хотел снять «Семь самураев в космосе». Только вот не всегда хорошая на бумаге идея может обрести внятное видение в кино. В свое время у Джорджа Лукаса получилось взять часть эстетики самурайских фильмов и внедрить ее в мир далекой-далекой галактики. При этом, несмотря на уникальность своего визуального языка, Зак Снайдер совсем не Лукас и тем более не Куросава. А еще стоит напомнить, что пятый эпизод, многими признанный лучшим фильмом саги о семье Скайуокеров, снял не отец вселенной, а режиссер Ирвин Кершнер.

Отдельно стоит поговорить о визуальной составляющей и заимствовании образов. В лучшие свои моменты «Мятежная Луна» может показаться экранизацией настольной вселенной Warhammer 40000 от компании Games Workshop. Квадратное оружие героев и солдат напомнит знатокам болтеры космодесантников. А дредноут формой выдаст в себе прилизанную версию кораблей Империума человечества из мира вечной войны.

Фото Кадр из фильма «Мятежная Луна»

А в худшие моменты в голове всплывают не эпичные сражения с ордами инопланетян, а другая космическая фантастика — достаточно пресный фильм «Восхождение Юпитер».

Впечатления от фильма Зака Снайдера

Джорджу Лукасу приписывали фразу о том, что «Звездные войны» — это кино для 12-летних подростков. Сейчас вселенная далекой-далекой галактики развивается не только в детском направлении, но и, хоть и скромно, пытается заигрывать и с более взрослыми жанрами («Андор», «Изгой-один: Звездные войны. Истории»). Но Зак Снайдер идет другим путем. Иногда «Мятежная Луна» напоминает игры детей из начальной школы. Ребята посмотрели космическое фэнтези и решили придумать своих персонажей, каждый из которых невероятно крут, мускулист и бесстрашен.

Фото Кадр из фильма «Мятежная Луна»

Можно сколько угодно критиковать Disney и нынешнюю главу LucasFilm Кэтлин Кеннеди за то, что они делают со вселенной джедаев. Многие из претензий действительно могут быть справедливы. Но у Disney и LucasFilm есть одно неоспоримое достижение. Они не сделали «Мятежную Луну» частью теплого и лампового мира «Звездных войн».

Как известно, Netflix планировал развивать «Мятежную Луну», делая из нее масштабную фантастическую вселенную. Но после релиза первой части дилогии эта затея не выглядит столь выигрышной. Впрочем, дадим Заку Снайдеру еще один шанс: вдруг второй фильм расставит все на свои места и зритель ощутит всю силу замысла? «Мятежная Луна, часть 2: Дарующая шрамы» выйдет на стриминге 19 апреля 2024 года.