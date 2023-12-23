Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Статьи
Угадай цитаты из рождественских и новогодних фильмов: тест
Фильмы и сериалы

Сегодня, 21:00

1 мин.

Угадаете ли вы новогодний фильм по цитате? Праздничный тест

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень»
Фото Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Приближается самый волшебный праздник, который заставляет детей и взрослых поверить в чудо. Мы даем себе новые обещания, ставим амбициозные цели, проводим больше времени с друзьями и близкими. Примеряем на себя роль Деда Мороза, даря подарки, о которых они мечтали, и, конечно же, устраиваем новогодний киномарафон! Ведь у каждого из нас есть фильмы, которые способны поднять настроение и заставляют верить в лучшее.

В преддверии Нового года мы составили для вас тест: проверьте, насколько хорошо вы знакомы с тематическими праздничными кинолентами.

1
Новости холдинга
Экс-генерал ВСУ указал на серьезные проблемы Киева на купянском направлении
На границе РФ и Польши образовалась пробка из 300 авто с иностранными номерами
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Памфилова сообщила о 29 претендентах в кандидаты на пост президента РФ
dasdsadada

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Последние новости
22 дек 18:25
Вышел трейлер сериала «Экспаты» с Николь Кидман в главной роли
22 дек 17:10
Мстители сражаются со сверхсилой в новом превью второго сезона «Что, если?»
21 дек 07:01
Вышла восьмая серия проекта «Слово пацана. Кровь на асфальте»
20 дек 19:45
Когда выйдет 6 серия третьего сезона «Медленных лошадей» с Гэри Олдменом
20 дек 18:35
Шестой сезон сериала «Чем мы заняты в тени» станет заключительным
dasdsadada