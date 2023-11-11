Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:00

Рецензия на «Марвелы»: каким получился 33-й фильм вселенной

Алиса Бондаренко
Киноман
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Кадр из фильма «Марвелы»
Фото Кадр из фильма «Марвелы»

На экраны вышел очередной полнометражный проект от студии Marvel. Это прямой сиквел фильма 2019 года, продолжающий историю Кары Денверс — одной из самых сильных героинь киновселенной. В этот раз Капитану Марвел придется не только исправить ошибки прошлого, но и поделиться местом «первой скрипки» с еще двумя персонажами. Несмотря на то, что в российском прокате (в РФ официального релиза не будет) лента выходит под названием «Капитан Марвел 2», оригинальное название «Marvels» обещает не сольный фильм, а историю объединения героинь, которые уже появлялись в других проектах франшизы.

О чем фильм

Фильм открывается сценой поисков загадочного древнего предмета. Ищет его Дар-Бенн — глава корпуса обвинителей расы крии и по совместительству главная злодейка фильма (кстати, в комиксах этот персонаж был мужчиной). Артефактом оказывается браслет, источающий фиолетовый свет: точно такой же принадлежит Мисс Марвел из одноименного сериала.

Кадр из фильма «Марвелы»
Фото Кадр из фильма «Марвелы»

В следующей сцене как раз появляется обладательница второго такого браслета — первая супергероиня-мусульманка, получившая сольный комикс, — Камала Хан.

Локи: 2 сезон 5 серия. Что показали в пятой серии второго сезона «Локи»

Камала Хан — большая фанатка Кэрол Дэнверс (то есть Капитана Марвел) и даже свой псевдоним она частично заимствовала у героини — на этом сходстве будет построена не одна шутка фильма.

Тем временем Дар-Бенн использует мощь найденного артефакта для разрушения одной из точек перехода в галактике (своеобразного портала). Это не остается незамеченным: Ник Фьюри просит Капитана Марвел и одну из лучших сотрудниц организации М.Е.Ч. — Монику Рэмбо — исследовать аномалию и найти причины ее появления. Рэмбо — не простой астронавт: во время событий сериала «Ванда/Вижн» она обрела силу управления энергией света. Кроме того, Моника — дочка лучшей подруги Капитана Марвел и в детстве восхищалась подругой матери, тетей Кэрол.

Взаимодействие с аномалией объединяет Капитана Марвел, Монику Рэмбо и Камалу Хан: их силы переплетаются. Если они используют свои способности одновременно — это меняет троицу местами в пространстве. На этом эффекте построена бодрая боевая сцена в первой половине фильма. Даже три сцены, ведь героинь будет «переключать» между тремя разными локациями.

Кадр из фильма «Марвелы»
Фото Кадр из фильма «Марвелы»

По сюжету Капитану Марвел предстоит наладить отношения с фанатками из прошлого и настоящего, параллельно исправив все ошибки былого и победив злодейку, которую сама и породила.

Впечатления от фильма

Казалось бы, для создания успешного блокбастера есть все — тема личных отношений, связь способностей героинь и даже не банальная мотивация злодея, потому что Дар-Бенн хочет не просто отомстить Капитану Марвел, но и возродить родную планету, которая практически погибла из-за действий героини Бри Ларсон. Только вот фильм производит впечатление недоделанного: все важные темы кажутся лишь намеченными пунктиром, а конфликты разрешаются будто бы сами собой. Финальная схватка и жертва не кажутся чем-то важным для вселенной, из-за чего киноработа ощущается будто бы очередным эпизодом сериала (чем он по большому счету и является).

Кадр из фильма «Марвелы»
Фото Кадр из фильма «Марвелы»

«Марвелки» становятся жертвой не раз озвученной проблемы фильмов Marvel четвертой и пятой фаз, куда входят фильмы франшизы, начиная с сольника Черной Вдовы. Эта проблема — масштабность вселенной. Казалось бы, в современном мире почти не осталось людей, не знакомых с супергероикой от Disney, но не все из посетителей кинотеатров запоем поглощают контент студии. Так что многие из них могут пропустить сериалы «Мисс Марвел», «Ванда/Вижн» или «Секретное вторжение» и не понять, кто есть кто, и что происходило с персонажами до событий фильма. То же самое касается и организации М.Е.Ч. и Ника Фьюри: у человека, пропустившего пару проектов франшизы, может закономерно появиться несколько вопросов к герою и месту, где он работает.

При этом «Марвелы» все еще работают как развлекательный блокбастер. Фильм быстро стартует, а повествование не сбрасывает скорость почти до финала, тем самым не давая зрителю скучать. Взаимодействие героинь тоже не выглядит беззубо, и местами между актерами даже появляется химия. Впрочем, каких-либо критических идей, моральных дилемм и философских вопросов эта часть кинофраншизы лишена полностью. И даже флэшбек в первую часть «Капитан Марвел» со стороны антагонистки не выглядит чем-то важным, хотя Кэрол Дэнверс разрушила искусственный интеллект, управляющий ее народом. Ведь Капитан Марвел всегда со всем справляется, делает все правильно и поступает по совести.

Впрочем, просмотр фильма, длящегося чуть более полутора часов (это самый короткий из всех кинотеатральных релизов Marvel), не заставит вас пожалеть о потраченном времени, особенно если вы любитель котиков. Хотя финал фильма получился смазанным и неинтересным, в нем есть запоминающаяся сцена. Знакомый зрителю по первому фильму рыжий кот по имени Гуся сыграет в ней не последнюю роль, а герои во главе с Ником Фьюри креативно подойдут к решению проблемы эвакуации сотрудников М.Е.Ч. с космической станции. Ну а любителей вселенной FOX и синих мутантов ждет небольшой сюрприз в сцене после титров.

Кадр из фильма «Марвелы»
Фото Кадр из фильма «Марвелы»

Что ждет «Марвелов» в ближайшем будущем

Основываясь на предварительной продаже билетов, сиквелу «Капитана Марвел» пророчат один из худших стартов из всех фильмов франшизы. По предварительным данным, сборы новой части киновселенной в премьерные выходные составят от 50 до 75 миллионов долларов. Это в два раза меньше первого фильма с Бри Ларсон.

«Капитан Марвел 2» — типичный фильм вселенной Marvel, с теми же проблемами и шероховатостями, что и другие последние релизы студии. Исключение — только, пожалуй, третья часть «Стражей Галактики».

Похоже, нас ждет реформация супергеройской мультивселенной. Появившиеся слухи о желании Disney вернуть в франшизу «старую гвардию» в виде Роберта Дауни-младшего и Скарлетт Йоханссон подтверждают, что качество свежих релизов не устраивает ни создателей, ни зрителей, которые устали от масштабности и порой не успевают следить за всеми перипетиями множества сюжетных линий. А, возможно, и просто уставших от обилия супергеройского контента.

Фильмы
0
Читайте также
Командир роты группировки «Днепр» рассказал о бое с морпехами ВСУ на левом берегу
Российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ в Киевской области
Индексация выплат: кому повысят пенсии с 1 ноября
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 5
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 4
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 3
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 2
Новый сезон шоу «Суперниндзя» стартовал. Премьерная серия
Сын Плющенко выдал гениальный прокат под Джексона!
Кузнецов забил, Овечкин — снова нет
Анна Щербакова снова на льду: программа под «17 мгновений весны»
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Главный тренер СКА Ротенберг высказался о журналистах
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Подпишет ли «Торпедо» новый договор с Ларионовым?
«Вашингтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
«Трактор» обыграл ЦСКА и одержал пять побед подряд
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
«Анахайм» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Доктор Кто»: дата выхода и все, что известно о спецвыпусках к 60-летию сериала с Дэвидом Теннантом и Кэтрин Тейт
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости