Что показали в фильме Софии Копполы «Присцилла» о жене Элвиса Пресли

Компания A24 представила фильм Софии Копполы «Присцилла», основанный на мемуарах бывшей жены короля рок-н-ролла «Элвис и я». Рассказываем, стоит ли смотреть картину о разочаровании в кумире и раскрытии собственной индивидуальности.

Сюжет фильма «Присцилла»

Присцилла Болье исполняет мечту всех девушек Америки и становится женой короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. Со стороны их брак кажется идеальным, но это иллюзия. Главная героиня копит разочарование в себе и своем кумире.

Стоит ли смотреть фильм «Присцилла»

Русские локализаторы убили главный смысл этого фильма, добавив к оригинальному названию Priscilla подзаголовок «Элвис и я». Вся суть картины сводится к тому, что мужчина лишил женщину индивидуальности, превратив в живую куклу.

Когда спустя много лет у Присциллы появилась возможность выйти из тени и заявить о себе, ей напомнили (по крайней мере у нас), что все дело в Элвисе, а это рушит весь концепт.

В первой экранизации книги «Элвис и я» 1988 года, где Присцилла Пресли была исполнительным продюсером, движущей силой все еще оставался Элвис Пресли. Проект интересовал людей с точки зрения возможности узнать своего кумира с другой стороны, а Присцилла была лишь средством достижения этой цели.

Фото Кадр из фильма «Присцилла»

На все спорные черты музыканта поклонники закрывали глаза, но теперь время изменилось, и женский взгляд на историю наконец стал важен. «Присцилла» — это не просто название фильма, это своего рода представление себя самостоятельной единицей, а не только единственной женой короля рок-н-ролла.

Элвис Пресли познакомился с Присциллой, когда ей было 14 лет. То, что раньше могло восприниматься трогательной историей любви, сейчас больше напоминает груминг (когда взрослый человек устанавливает доверительные отношения с ребенком, чтобы потом вступить с ним в сексуальную связь).

Дело не в том, что тогда люди были наивнее, но в прошлом практически единственный способ женской самореализации был в том, чтобы стать «приложением» к успешному мужчине.

Фото Кадр из фильма «Присцилла»

София Коппола уже показывала на экране крушение брачных надежд, например в «Марии-Антуанетте». К слову, именно Кирстен Данст посоветовала режиссеру выбрать на роль Присциллы Кейли Спейни. Актриса совсем не похожа на жену Элвиса Пресли, но Спейни — прекрасная актриса, и это окупает все.

Композиция Personal Jesus группы Depeche Mode вдохновлена историей Присциллы Пресли — женщины, которая отказалась от своей личности, решив, что чужая важнее. Элвис (Джейкоб Элорди) в фильме Копполы всего лишь оттеняет главную героиню. Вероятно, эта картина — единственное пространство, где такое возможно.

Фото Кадр со съемок фильма «Присцилла»

«Присцилла» — это фильм-исцеление. История бывшей жены Элвиса Пресли глубоко трагична. Ее книга, а затем и экранизации — попытка рассказать о том, как сложно найти опору внутри себя и выстроить свою личность заново.

Возможно, без Элвиса Присцилла не стала бы иконой поп-культуры, но у нее была бы возможность остаться собой, а это важнее всего.