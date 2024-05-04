«Папины дочки. Новые»: что известно о третьем сезоне комедийного сериала

В прошлом году на экраны вернулись «Папины дочки». Создатели обновленного ситкома уже представили зрителям два сезона, а релиз третьего ожидается этой осенью. Рассказываем, чего ждать от продолжения популярной истории.

Оригинальный сериал «Папины дочки»

Премьера отечественного ситкома «Папины дочки» состоялась в 2007 году. Комедийный сериал продержался в эфире целых двадцать сезонов и завершился в апреле 2013-го.

Фото Кадр из сериала «Папины дочки»

Напомним, что в центре оригинального проекта находился семейный психотерапевт Сергей Васнецов (Андрей Леонов), в одиночку воспитывающий пятерых дочерей: модницу Машу (Мирослава Карпович), готку Дашу (Анастасия Сиваева), спортсменку Женю (Дарья Мельникова), отличницу Галину Сергеевну (Елизавета Арзамасова) и самую младшую Пуговку (Екатерина Старшова). Впоследствии в сюжет ввели и мать девочек — Людмилу Васнецову (Нонна Гришаева).

«Папины дочки. Новые» — продолжение истории

Полюбившиеся зрителям персонажи вернулись на экраны спустя десять лет: в сентябре 2023 года в эфир вышел ситком «Папины дочки. Новые», ставший продолжением оригинального сериала.

Главным героем сиквела стал Веник (Филипп Бледный), которого постигла судьба Сергея Васнецова. В канун годовщины свадьбы Даша сбежала от мужа, оставив его с четырьмя дочками — Соней, двойняшками Лизой и Дианой и младшей Ариной.

Фото Кадр из сериала «Папины дочки. Новые»

Из «Папиных дочек» в обновленный проект перекочевали Сергей и Людмила Васнецовы, Маша, Женя, Галина Сергеевна и Пуговка, а также Антонина Семеновна (мать Людмилы), Тамара Кожемятько (секретарша Сергея), олигарх Василий Федотов и другие.

В качестве бонуса в декабре 2023-го был представлен праздничный спецвыпуск «Папины дочки. Новогодние» о том, как Веник отказывается от предложения Аллигатора (Василия Федотова) поехать на Мальдивы и отвозит близких в Подмосковье.

Фото Кадр из сериала «Папины дочки. Новые»

Чего ждать от третьего сезона сериала «Папины дочки. Новые»

В финале второго сезона новых «Папиных дочек» произошло долгожданное возвращение Даши. Очевидно, что грядущие серии в первую очередь будут посвящены ее воссоединению с семьей.

Фото Кадр из сериала «Папины дочки. Новые»

Еще один громкий камбэк заключительного эпизода второго сезона — это Илья Полежайкин в исполнении Михаила Казакова. Вместе с ним вернулся и другой бывший Галины Сергеевны — Михаил Башкатов в роли кронпринца Моравии по имени Иржи.

Все это случилось как раз тогда, когда девушка собиралась познакомить с родителями своего нового возлюбленного Бориса. Похоже, в третьем сезоне немало экранного времени будет отведено личной жизни Галины Сергеевны.

Фото Кадр из сериала «Папины дочки. Новые»

И все же никакой официальной информации о сюжете третьего сезона проекта пока нет, однако работа над новыми сериями уже ведется. Ожидается, что они выйдут в эфир уже осенью на СТС.