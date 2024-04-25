«Кинокритик»: каким мог получиться последний фильм Квентина Тарантино

Квентин Тарантино передумал снимать фильм «Кинокритик», который мог стать его десятой и последней полнометражной художественной работой (не исключено, что в будущем режиссер обратится к другим киноформатам). В разное время в картине планировали сниматься Брэд Питт, Том Круз и Оливия Уайлд. За права на прокат «Кинокритика» намечалась борьба между Sony и Warner Bros., а сам фильм мог представлять собой переосмысление творческого пути великого режиссера. Рассказываем обо всем, что известно об отмене проекта.

Сюжет «Кинокритика»

Свой десятый фильм Квентин Тарантино хотел посвятить внештатному автору, который писал рецензии на фильмы для порножурнала. Прототипом главного героя стал существовавший в реальности кинокритик, материалы которого режиссер читал в юности.

«Он писал про известные фильмы, но сам не был популярен. Я думаю, что он был очень хорошим критиком. Чертовски циничным. Его рецензии представляли собой что-то среднее между ранним Говардом Стерном (теле- и радиоведущий, юморист, автор книг, — прим. ред.) и тем, кем мог бы быть Трэвис Бикл (персонаж фильма «Таксист» Мартина Скорсезе, — прим. ред.), будь он кинокритиком», — объяснял Квентин Тарантино.

Действие фильма должно было разворачиваться в Калифорнии в 1977 году. Подробности сюжета режиссер не раскрывал.

«Это длинная история, ребята, я не могу вам рассказать, пока вы не посмотрите фильм», — говорил Тарантино. «Прямо сейчас мне хочется произнести несколько монологов персонажей, но я не буду этого делать. Вам просто нужно подождать и самим увидеть».

Фото Кадр из фильма «Отчаянный»

История создания фильма

«Не каждый фильм должен быть снят», — этими словами режиссера начинается большой материал издания The Hollywood Reporter, посвященный отмене «Кинокритика».

Тем не менее, пока фильм еще был актуален, по поводу работы над ним велись переговоры с Брэдом Питтом. Дистрибьютором картины могла выступить компания Sony, как и в случае последнего на данный момент фильма Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде».

Кроме того, купить права на прокат «Кинокритика» хотела Warner Bros., а Том Круз рассматривал возможность съемок в последнем фильме Тарантино.

Фото Кадр из фильма «Сукияки Вестерн Джанго»

Картина могла представлять собой переосмысление творческого пути режиссера. Среди прочих идей «Кинокритика» было появление в фильме звезд прошлых проектов. Планировалось, что они или вернутся к своих культовым ролям, или сыграют вымышленные версии самих себя, которые воплощают эти образы.

Еще одной нереализованной идеей «Кинокритика» был кинотеатр, где персонажи транслируемых фильмов могли взаимодействовать с подающим надежды будущим автором — к примеру, с 16-летним Тарантино, который в юности работал билетером в порнотеатре Торренса.

«Я был достаточно высоким, так что мне сошло это с рук», — объяснял режиссер.

Продюсером «Кинокритика» могла стать Стейси Шер («Криминальное чтиво»), а кастинг-директором — Виктория Томас.

Фото Кадр из фильма «Дестини включает радио»

Слухи о кастинге

Помимо вышеупомянутых Брэда Питта и Тома Круза, ходили слухи, что в «Кинокритике» может появиться Пол Уолтер Хаузер, но позже они были опровергнуты.

Еще рассматривалась возможность сотрудничества с Джоном Траволтой, Джейми Фоксом, Марго Робби и Дэвидом Крамхолцом.

В какой-то момент у Квентина Тарантино была встреча с актрисой Оливией Уайлд. По информации источников, она рассматривалась на роль специализировавшейся на кинорецензиях журналистки Полин Кейл.

На ранних этапах работы над фильмом предполагалось, что именно ее история была прототипом для создания «Кинокритика», ведь Тарантино говорил, что Кейл оказала на него влияние большее, чем какой-либо режиссер.

Позже режиссер опроверг теорию о том, что «Кинокритик» будет основан на жизни и творчестве Полин Кейл.

Фото Кадр из «Шоу Маппетов: Волшебник из страны Оз»

Почему Квентин Тарантино передумал снимать «Кинокритика»

По информации источников, режиссер просто решил переключиться на историю получше — точнее, на сюжет, который заинтересовал его больше.

Возможно, работа над «Кинокритиком» зашла в тупик. Сценарий фильма переписывался несколько раз, а съемки постоянно переносились, что совсем не свойственно для Тарантино.

В какой-то момент история о внештатнике превратилась в подобие спин-оффа (продолжения, — прим. ред.) «Однажды в... Голливуде» про каскадера Клиффа Бута (персонажа Брэда Питта).

«Он бросил работу над многими сценариями», — рассказал один из источников.

Другой причиной отмены работы над «Кинокритиком» может быть то, что Квентин Тарантино перестал быть уверен в успехе проекта, а учитывая, что картина задумывалась как финальная, ставки были слишком высоки.

Впрочем, как отметил источник, Квентин Тарантино представляет собой само воплощение творчества, поэтому нам остается лишь довериться его режиссерскому чутью.