«Задача трех тел»: как планы на создание франшизы обернулись убийством и смертной казнью

На Netflix вышли все эпизоды научно-фантастического сериала «Задача трех тел», история создания которого, возможно, не менее захватывающая, чем сам проект. Миллиардер Линь Ци хотел превратить его во франшизу наподобие «Звездных войн», но был убит своим юристом Сюем Яо, который отравил магната, вдохновившись сериалом «Во все тяжкие». Недавно Сюй Яо был приговорен к смертной казни. Рассказываем об обескураживающей истории мести.

Сюжет сериала

Сериал «Задача трех тел» основан на трилогии «Воспоминания о прошлом Земли» писателя Лю Цысиня. Действие проекта разворачивается в 1967 году во время Китайской культурной революции. По сюжету студентка-астрофизик Е Вэньцзе стала свидетельницей жестокого убийства своего отца.

Главную героиню ссылают в трудовой лагерь на принудительные работы. Там ей отдают экземпляр «Безмолвной весны» (книга, написанная американским биологом Рейчел Карсон, рассказывает о последствиях загрязнения окружающей среды пестицидами. — Прим. ред.) на английском языке. В ходе обыска книгу находят, и Е Вэньцзе сажают в тюрьму, после чего переводят на секретную радиолокационную базу, где героиня отбывает остаток наказания.

Фото Кадр из сериала «Задача трех тел»

Наши дни. Ускорители заряженных частиц по всему миру выдают абсурдные результаты, из-за чего передовая теоретическая физика становится бессмысленной. Потрясенные ученые кончают жизнь самоубийством. Другие научные деятели, находящиеся в шаге от важных открытий или технологических прорывов, начинают видеть перед собой загадочный таймер обратного отсчета. Они получают предложение прекратить исследования, не дав дойти его показаниям до нуля.

Тем временем несколько людей получают посылку со шлемом виртуальной реальности, технологии которого превосходят современные на 50—150 лет, и приглашение сыграть в игру «Задача трех тел». Согласившиеся попадают в мир на планете трех солнц, где друг друга сменяют эры стабильности и хаоса.

Фото Кадр из сериала «Задача трех тел»

История создания «Задачи трех тел»

Недавно издание The New York Times опубликовало большой материал, посвященный закулисью «Задачи трех тел».

Все началось с того, что миллиардер Линь Ци купил права на «Задачу трех тел», будучи уверенным в ее франшизном потенциале (основании вселенной Three-Body Universe). Чтобы донести сагу о вторжении инопланетян до международной аудитории, он начал сотрудничество с Netflix и создателями сериала HBO «Игра престолов» Дэвидом Бениоффом и Д. Б. Уайссом. Планировалось, что «Задача трех тел» обретет успех, сравнимый с культурным влиянием «Звездных войн».

Триумфа проекта Линь Ци, к сожалению, так и не застал: 39-летний миллиардер умер до премьеры сериала.

Фото Кадр из сериала «Задача трех тел»

Новость о смерти игрового магната доносилась до аудитории постепенно. Сначала в заявлении полиции Шанхая было сказано, что 17 декабря они получили сообщение о том, что Линь, скорее всего, был отравлен. Проведя расследование, они задержали мужчину по подозрению в совершении серьезного преступления.

Подробностей они не сообщили, но китайские СМИ выяснили, что речь идет о руководителе игровой компании Линя Youzu Interactive (в английской версии Yoozoo) Сюе Яо. Будучи опытным юристом, именно он помог заключить сделку с Netflix на экранизацию «Задачи трех тел».

Фото Кадр из сериала «Задача трех тел»

Однако со временем между ним и Линь Ци произошел конфликт. Последний был уверен, что «Задача трех тел» заслуживает более масштабного развития, поэтому понизил юриста в должности, урезал ему зарплату и нанял дополнительных руководителей для реализации своей амбициозной идеи.

В ответ Сюй Яо начал планировать убийство Линя. Он построил лабораторию в пригороде Шанхая, где экспериментировал с сотнями ядов, купленных в даркнете, проверяя их на собаках, кошках и других домашних животных.

Источником вдохновения для Сюя стал сериал «Во все тяжкие» о школьном учителе химии, решившим заняться производством запрещенных веществ.

В судебных документах сказано, что в период с сентября по декабрь 2020 года Сюй добавлял в напитки метилртуть.

Фото Кадр из сериала «Задача трех тел»

В комментарии для The Hollywood Reporter Дэвид Бениофф сообщил, что новость о смерти Линь Ци обескураживает: «В нашем бизнесе возможно возникновение самых разных проблем, но отравление босса обычно не входит в их число».

После ареста Сюй Яо не признал свою вину и не сказал, какой именно яд использовал, — иными словами, не сообщил необходимую информацию, которая могла бы помочь врачам спасти Линь Ци. Он умер в больнице.

В прошлом месяце Сюй Яо был приговорен к смертной казни за убийство. Китайское новостное издание Phoenix News сравнило обстоятельства дела с голливудским блокбастером.

Трейлер

Где смотреть сериал «Задача трех тел»

Премьера сериала состоялась 21 марта. Все восемь эпизодов сериала «Задача трех тел» доступны для просмотра на платформе Netflix.